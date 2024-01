Il paradiso delle signore 8: Alfredo ancora geloso di Leonardo | Trama 24 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 91 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 24 gennaio 2024

Armando (Pietro Genuardi) consiglia a Marcello (Pietro Masotti) di essere indulgente nei confronti di Matteo (Danilo D’Agostino), che non sa se accettare la proposta lavorativa di Umberto (Roberto Farnesi). Al Paradiso Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) risolve un problema legato alla sfilata della minigonna prendendo una decisione coraggiosa. Tancredi (Flavio Parenti) aiuta Marta (Gloria Radulescu) sulla questione della ragazza bisognosa di nome Cinzia.

Alfredo (Gabriele Anagni) continua ad essere geloso di Leonardo (Emanuele Turetta) poiché il giovane cerca in tutti i modi, attraverso il lavoro, di poter parlare con Irene (Francesca Del Fa) per concordare i dettagli per l’arrivo della stilista inglese. Matteo infine ha deciso cosa fare riguardo la proposta di lavoro di Guarnieri. Seguici su Instagram.