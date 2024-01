Il Paradiso delle Signore 8: Silvana chiede l’aiuto di Marcello | Trama 26 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 93 Il paradiso delle signore 8 di venerdì 26 gennaio 2024

Concetta (Gioia Spaziani) ha parlato con Silvana (Elodie Treccani) e lo racconta a Maria (Chiara Russo). Salvatore (Emanuel Caserio) accetta la proposta delle veneri di fare una serata a tema minigonna in Caffetteria. Marta (Gloria Radulescu) si sta legando emotivamente a Cinzia e alla bambina e pensa a qualcosa per poterle aiutare. Silvana vuole parlare con il figlio ma lui prende tempo. Per questo motivo, la signora Portelli chiede l’aiuto di Marcello (Pietro Masotti). Seguici su Instagram.