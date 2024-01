Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2024

Nonostante la mancanza di Adelaide, a villa Guarnieri tutto sembra procedere in modo tranquillo e anche Marcello, seppur addolorato per la fine della relazione con la Contessa, è deciso ad andare avanti, più propositivo che mai. Elvira è agitata per l’incontro che, di lì a poco, avverrà tra i suoi genitori e quelli di Tullio e, quando Salvo ne viene a conoscenza, non ci rimane molto bene. Maria e Matteo, finalmente, si dicono a cuore aperto ciò che provano l’una per l’altro. Tancredi decide di andare a parlare un’ultima volta con Vittorio, mentre Umberto medita vendetta nei confronti di Barbieri.

In vista della cena con genitori e suoceri, Tullio suggerisce a Elvira come vestirsi per andare incontro al gusto di sua madre. Marcello offre al fratello di lavorare insieme, mentre Umberto si adopera per mettere loro i bastoni tra le ruote. Vito nota che Maria è pensierosa, ma lei è brava a sorvolare l’argomento. Anche se, quando la sera rimane da sola, si ritrova in preda all’angoscia.

Maria, lacerata dai suoi sentimenti contrastanti, decide di non andare a lavorare e fa preoccupare sia Vito che Matteo. Tullio regala un abito a Elvira per la cena con i suoceri di quella sera e lei decide di indossarlo, ma a modo suo. Leonardo Crespi propone di ospitare la giovane stilista inglese Mary Quant e i suoi abiti alla Galleria Milano Moda, ma Flora e Matilde hanno reazioni differenti. Nel frattempo, lui ne parla anche con Irene per far colpo su di lei; la Cipriani, a sua volta, lo riferisce a Vittorio, il quale sembra pensare a qualcosa. Marcello informa Matteo che il loro affare è saltato ma forse non tutto è perduto. Tra Marcello e Umberto si consuma l’ennesimo scontro.

Flora chiede a Umberto il motivo dello scontro con Umberto. Elvira racconta a Clara, Agata e Delia come è andata la cena con i suoceri, mentre Salvo scopre che lei ha seguito il suo consiglio e ne è contento. Vittorio tenta di convincere Crespi a invitare Mary Quant al Paradiso, ma lui è impassibile, fino a quando non ci mette lo zampino Irene. Flora viene a sapere da Marcello delle mosse di Umberto e capisce che lui le ha mentito. Intanto Vito chiede a Maria se ha bisogno di prendersi del tempo, prima di acquistare la loro casa.

Flora rivela a Marta le sue preoccupazioni sul rapporto con Umberto. Mary Quant non andrà più alla Galleria Milano Moda: qualcosa le ha fatto cambiare idea. Dopo un piccolo incidente sul lavoro, Delia è costretta a prendersi un giorno di riposo e Vittorio chiede a Irene di cercare un'altra Venere. Matteo è convinto che Maria abbia rinunciato a comprare l'appartamento insieme a Vito per causa sua e la aspetta davanti alla porta di casa per parlare con lei. Nel frattempo, Concetta si accorge di qualcosa tra i due.