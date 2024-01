Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 22 al 26 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 22 a venerdì 26 gennaio 2024

Mentre il Paradiso si prepara all’arrivo della stilista inglese Mary Quant, Rosa inizia il suo primo giorno di lavoro come venere. Concetta indaga sul rapporto tra Maria e Matteo e scopre delle incongruenze nei racconti dei due. Marta incontra una ragazza madre bisognosa di aiuto e ne rimane colpita. Umberto cerca un modo per separare Matteo da suo fratello Marcello e, dopo aver ricevuto dal suo investigatore un dossier che fa al caso suo, fa una proposta al ragazzo.

Concetta continua a indagare sul vero rapporto che lega Maria e Matteo e sonda con Irene lo stato d’animo della figlia. Marta incontra nuovamente Cinzia, la ragazza con la bambina piccola che l’aveva colpita il giorno prima, ma questa volta c’è un problema da risolvere. Al Paradiso, intanto, è arrivata la minigonna. Matteo dice a Marcello che Umberto gli ha proposto un lavoro e tra i due si crea una forte tensione. Maria, nel bel mezzo di un attacco di ansia, confessa alla madre di provare dei sentimenti verso Matteo.

Armando suggerisce a Marcello di essere comprensivo nei confronti di Matteo, che non sa se accettare o meno la proposta di lavoro di Umberto. Al Paradiso si crea un piccolo inconveniente per la sfilata in minigonna, che Rosa risolve prontamente prendendo una decisione coraggiosa. Marta è in pensiero per Cinzia e Tancredi fa una mossa inaspettata in aiuto della ragazza madre. Leonardo chiede a Irene un incontro dopo il lavoro per concordare alcuni dettagli in vista dell’arrivo di Mary Quant, l’indomani e la cosa infastidisce Alfredo. Matteo ha finalmente deciso come rispondere alla proposta di Umberto.

Matteo si presenta, a sorpresa, da Concetta e le parla dei suoi reali sentimenti verso Maria. Intanto al Paradiso è il gran giorno della sfilata in minigonna e tutto lo staff accoglie con entusiasmo Mary Quant. Rosa fa la sua splendida figura in minigonna e colpisce Marcello, mentre Irene fa un’inaspettata rinuncia per stare con Alfredo. Dopo l’incontro con Matteo, Concetta decide di parlare con Silvana a proposito dei loro due figli. Nel frattempo, Umberto non vuole rinunciare assolutamente ad avere dalla sua parte Portelli e lo ricatta.

Concetta parla a Maria dell'incontro avuto con Silvana. Salvatore accoglie la proposta di Elvira, Delia e Agata e organizza una serata speciale in caffetteria a tema "minigonna", alla quale partecipano tutte le Veneri e non solo. Intanto Marta si sta affezionando sempre di più a Cinzia e alla piccola, tanto che ha un'idea per aiutarle. Silvana vuole parlare a tutti i costi con Matteo, ma lui prende tempo; decide, così, di rivolgersi a Marcello per chiedergli di aiutare il fratello.