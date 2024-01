Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2024

Il ciclone Mary Quant travolge Milano, recita il titolo di un articolo pubblicato sul giornale, dopo il grande exploit della stilista inglese. Tuttavia, mentre al Paradiso la minigonna spopola tra le clienti più giovani, c’è un calo della clientela abituale, che Vittorio, però, vuole riconquistare. Alla Galleria Milano Moda, invece, si pensa a un’alternativa alla minigonna. Marcello intanto suggerisce a Matteo di allontanarsi da Maria. Flora, presa dallo sconforto durante la creazione dei suoi bozzetti, fa un gesto inaspettato. Marta e Vittorio si ritrovano per caso al Circolo: sono cresciuti e diversi da un tempo, ma si parlano a cuore aperto.

Agata vorrebbe indossare la minigonna, ma non riesce a ribellarsi al divieto del padre. Salvatore propone a Elvira di iscriversi alla gara di ballo che li ha visti vincitori l’anno precedente, ma qualcuno lo anticipa. Flora sottopone i primi bozzetti della nuova collezione a Umberto che, però, non reagisce con l’entusiasmo sperato e la stilista non la prende bene. Marta parla del progetto casa-famiglia a Cinzia, ma accade un imprevisto a cui la Guarnieri non ha pensato. Matteo sembra aver accolto il suggerimento di Marcello di farsi da parte con Maria e prende una decisione, che gli consentirebbe di non tradire il fratello. Intanto Silvana accusa un improvviso malore.

Matteo decide di non partire più e di restare accanto alla madre. Aida Belloni, rappresentante del comitato di quartiere, che dovrebbe ospitare la casa-famiglia, ha deciso di contrastare il progetto di Marta, che decide di chiedere consiglio a Vittorio sul da farsi. Elvira propone a Delia di gareggiare con Salvo al posto suo. Umberto continua a essere contrario alle idee di Flora e i due si scontrano. Maria viene a sapere del malore di Silvana e si preoccupa molto. La madre di Matteo, nel frattempo, ha capito di stare davvero male e fa una richiesta a Marcello.

Al Paradiso è in atto la nuova strategia di Vittorio per contrastare il calo di clienti abituali. Dopo aver saputo dei contrasti tra Flora e Umberto, Tancredi cerca di mediare tra i due, suggerendo a Guarnieri di avere una maggiore attenzione nei confronti della Gentile. Finalmente Ciro si convince a dare il permesso ad Agata di indossare la minigonna e a Casa Puglisi torna il sereno. Marta, invece, fa un ultimo, disperato tentativo per convincere la Belloni di quanto sia importante il progetto casa-famiglia. Intanto, si scoprono le vere condizioni di salute di Silvana; Matteo, però, nasconde la verità alla madre e nel frattempo cerca conforto in Maria.

Marcello promette a Matteo di cercare i soldi per l'operazione di Silvana. Marta ha un'idea per affrontare la Belloni e risolvere il problema della casa-famiglia. Finalmente Agata compra la tanto agognata minigonna e ringrazia Roberto per aver fatto leva sui sentimenti di Ciro. Salvatore e Delia hanno deciso di partecipare alle selezioni per la gara di ballo. Matilde inizia a essere gelosa di Marta. Matteo parla a Maria del gesto del fratello, ma il medico, il dottor Alpi, gli rivela una tragica verità..