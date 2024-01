Il paradiso delle signore 8: Umberto vuole vendetta a tutti i costi | Trama 22 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 89 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 22 gennaio 2024

Il Paradiso, grazie a Irene (Francesca Del Fa), è riuscito ad avere l’esclusiva sull’arrivo di Mary Quant e tutti ne sono entusiasti. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) inizia il suo primo giorno di lavoro come venere del grande magazzino. Concetta (Gioia Spaziani) ha la cosiddetta “mosca al naso” e inizia a fare domande per capire cosa c’è che non va ed infatti scopre alcune incongruenze nei racconti sia della figlia che di Matteo (Danilo D’Agostino). Marta (Gloria Radulescu) rimane colpita da una madre bisognosa incontrata per caso. Umberto (Roberto Farnesi) prosegue nei suoi folli piani di vendetta ed è disposto a tutto pur di rovinare Marcello (Pietro Masotti); proprio per questo, decide di metterlo in difficoltà facendo una proposta di lavoro molto intrigante a suo fratello. Seguici su Instagram.