Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Elvira va a cena dai suoceri!

A Il paradiso delle signore, da quando il fidanzato Tullio (Nathan Macchioni) si è trasferito definitivamente a Milano, Elvira (Clara Danese) è proiettata verso una nuova vita di coppia ed è arrivato anche il fatidico momento di conoscere i suoceri! Ma come si prepareranno i due giovani innamorati all’evento?

Se c’è un aspetto ben chiaro che riguarda il prestante fidanzato della Venere, è che sicuramente è molto deciso ad orientarla verso i suoi gusti e a guidarla nel diventare come lui la vorrebbe; Elvira infatti sarà parecchio agitata per l’incontro che, di lì a poco, avverrà tra i suoi genitori e quelli di Tullio. Quando Salvo (Emanuel Caserio) ne verrà a conoscenza, tuttavia, lui non ci rimarrà molto bene…

In vista della cena con genitori e suoceri, Tullio suggerirà alla Venere come vestirsi per andare incontro al gusto di sua madre e le regalerà un abito per la cena di quella sera. Cosa farà Elvira con questo abito? Deciderà certamente di indossarlo, ma a modo suo.

Il giorno dopo, Elvira racconterà a Clara (Elvira Camarrone) e alle altre veneri come è andata la cena con i suoceri, mentre Salvo scoprirà che lei ha seguito il suo consiglio e ne sarà contento. Non è ancora detta l'ultima parola per il barista e la Venere o Elvira è destinata a stare con il neo fidanzato, succube del suo insistente controllo?