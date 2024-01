Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Maria e Matteo si dichiarano a cuore aperto!

Se c’è una storia che ci sta tenendo tutti col fiato sospeso, è sicuramente il triangolo tra Maria (Chiara Russo), Matteo (Danilo D’Agostino) e Vito (Elia Tedesco): quest’ultimo non vede l’ora di sposare la sua bella conterranea ma non ha fatto i conti con i sentimenti che lei prova per il bel contabile.

Ma dopo tanti sospiri e tante sofferenze, i due giovani dipendenti del Paradiso delle signore finalmente si diranno a cuore aperto ciò che provano l’una per l’altro durante un episodio che sarà in onda molto presto.

Nonostante la bravura della fidanzata a sorvolare l’argomento, Vito noterà che Maria è pensierosa, anche se, quando la sera rimarrà da sola, si ritroverà in preda all’angoscia. Cosa farà la giovane stilista, divisa tra il senso del dovere verso l’uomo cui è promessa e il forte sentimento per Portelli?

Maria, lacerata dai suoi sentimenti contrastanti, deciderà di non andare a lavorare e farà preoccupare sia Vito che Matteo.

Mentre Vito, poi, chiederà alla fidanzata se abbia bisogno di prendersi del tempo prima di acquistare la loro casa (ciò avendo intuito il disagio della ragazza), Matteo sarà convinto che la Puglisi abbia rinunciato a comprare l’appartamento insieme a Lamantia per causa sua e la aspetterà davanti alla porta di casa per parlare con lei.

Nel frattempo, Concetta (Gioia Spaziani) si accorgerà di qualcosa tra i due: che sia la volta buona per aprire il vaso di Pandora? Non perdiamo una puntata del Paradiso e lo sapremo!