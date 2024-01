Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Tancredi ingaggia un detective privato!

A Il paradiso delle signore, Matilde (Chiara Baschetti) e Vittorio (Alessandro Tersigni) sono ormai una coppia per tutti quelli che stanno loro intorno, anche se il lato di famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo non è d’accordo e sia Tancredi (Flavio Parenti) che Marta (Gloria Radulescu) soffrono molto seppur per motivi diversi: se il Conte non accetta di perdere la moglie, la piccola Guarnieri ha una situazione sentimentale complicata (che non avrà alcuna intenzione di rivelare al padre) e spererà di cavarsela contando di tornare al più presto in America.

Quasi sul punto di ripartire per gli States, Marta sta per fare una scoperta molto spiacevole riguardo al suo lavoro oltreoceano e la Contessa (Vanessa Gravina) cercherà l’appoggio di Umberto (Roberto Farnesi) per aiutarla.

Nel frattempo esce un articolo di cronaca rosa che insinuerà la fine del matrimonio di Matilde e Tancredi, che però non la prenderà affatto bene e avrà un ennesimo duro scontro con Vittorio.

Non ancora rassegnato a perdere sua moglie, il Conte deciderà di assumere un investigatore privato per spiare i due amanti, che – ignari di tutto – non sapranno di avere qualcuno sulle loro tracce. Come finirà? I due cugini avranno la meglio sulla relazione tra Matilde e Vittorio o ancora una volta l'amore trionferà al Paradiso?