Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Umberto e Flora si scontrano sul lavoro!

Mentre tutta Milano è in fermento per Mary Quant e le ragazze impazziscono per la minigonna, alla Galleria Milano Moda bisogna fare i conti con questo affare appena soffiato da quelli del Paradiso delle signore e serve un’alternativa valida all’innovativo capo d’abbigliamento.

La stilista del grande magazzino più glam di Milano sarà dunque alle prese con la nuova collezione ma, quando Flora (Lucrezia Massari) sottoporrà i primi bozzetti a Umberto (Roberto Farnesi), non riceverà l’entusiasmo sperato e la stilista non la prenderà bene: aria di maretta i due?

Quel che sappiamo è che Guarnieri continuerà a essere contrario alle idee della fidanzata e i due si scontreranno. C’è qualcuno che può fare qualcosa per aiutare la coppia?

La risposta è sì: dopo aver saputo dei contrasti tra Flora e Umberto, infatti, Tancredi (Flavio Parenti) cercherà di mediare tra i due, suggerendo a Guarnieri di avere una maggiore attenzione nei confronti della Gentile. Riuscirà in questa nuova veste di dottor Stranamore il Conte di Sant'Erasmo?