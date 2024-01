Il paradiso delle signore 8: Concetta scopre tutto di Maria e Matteo! | Anticipazioni

Da quando si sono dichiarati a vicenda, Maria (Chiara Russo) e Matteo (Danilo D’Agostino) non riescono proprio a fare finta di niente! E se è vero che nessuno conosce i propri figli meglio della mamma, sarà proprio Concetta (Gioia Spaziani) a scoprire la verità sui due giovani innamorati. La sarta del Paradiso delle Signore continuerà infatti a indagare sul vero rapporto che lega Maria e Matteo e sonderà con Irene (Francesca Del Fa) lo stato d’animo della figlia.

Nonostante la discrezione dell’amica, e per quanto gli sforzi per non farsi scoprire siano non da poco, la Puglisi, nel bel mezzo di un attacco di ansia, confesserà alla madre di provare dei sentimenti verso il bel contabile.

Cosa fare dunque ora che il vaso di Pandora è stato scoperchiato? Matteo si presenterà a sorpresa da Concetta e le parlerà dei suoi reali sentimenti verso Maria; sconvolta da Portelli, Concetta deciderà allora di parlare con Silvana a proposito dei loro due figli.

Cosa faranno dunque le due mamme? La signora Puglisi parlerà alla figlia dell’incontro avuto con la madre di Matteo, mentre Silvana, a sua volta, vorrà parlare a tutti i costi col figlio, ma lui prenderà tempo; deciderà così di rivolgersi a Marcello (Pietro Masotti) per chiedergli di aiutare il fratello.

Cosa accadrà? Riusciranno i due giovani a stare lontani nonostante le ingerenze delle madri o questo sarà un pretesto in più per avvicinarsi ulteriormente? Seguici su Instagram.