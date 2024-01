Il paradiso delle signore 8: Marta incontra una ragazza madre e… | Anticipazioni

Dal suo ritorno a Milano e al Paradiso delle signore, Marta (Gloria Radulescu) ha iniziato ad occuparsi della sua famiglia su più fronti: dal lavoro alla Galleria Milano Moda alla fondazione della defunta madre, la piccola Guarnieri è tutta casa e lavoro. Ma cosa succede se un imprevisto irrompe nella sua vita?

Ebbene, l’imprevisto è in arrivo! Marta incontrerà presto una ragazza madre bisognosa di aiuto e ne rimarrà colpita. Se la prima volta sarà un incontro casuale, la fotografa incontrerà nuovamente Cinzia, la ragazza con la bambina piccola che l’aveva colpita il giorno prima, ma questa volta ci sarà un problema da risolvere; sarà lì che tutto lo spirito umanitario di Marta tornerà a fare capolino nella sua vita e che deciderà di voler fare qualcosa per la nuova arrivata.

Ma ci sarà anche il coinvolgimento di qualcuno di famiglia bisognoso di rendersi utile: Marta sarà in pensiero per la ragazza madre e coinvolgerà Tancredi (Flavio Parenti), che farà una mossa inaspettata in aiuto della donna..

Intanto la Guarnieri si affezionerà sempre di più a Cinzia e alla piccola, tanto che avrà un'altra idea per aiutarle: che possano essere proprio loro le destinatarie della prima azione benefica da parte della fondazione Margherita di Sant'Erasmo?