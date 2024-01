Il paradiso delle signore 8: Matilde gelosa di Vittorio e Marta? | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, è da qualche tempo che Marta (Gloria Radulescu) è di nuovo a Milano; dopo una delusione sia amorosa che lavorativa negli Stati Uniti, ha deciso di rimanere in città e occuparsi della fondazione a scopo benefico fondata dalla madre Margherita.

A parte qualche sporadico e casuale incontro, non ci sono stati grandi contatti tra lei e l’ex marito Vittorio (Alessandro Tersigni)… ma siamo sicuri che non ci saranno sorprese tra i due? Sappiamo per ora che Marta e Vittorio si ritroveranno per caso al Circolo: sono cresciuti e diversi da un tempo, ma si parleranno a cuore aperto.

Nel frattempo dopo l’incontro con Cinzia, la ragazza madre, alla Guarnieri verrà in mente il progetto di una casa-famiglia e ne parlerà proprio a Cinzia, ma accadrà un imprevisto a cui la giovane fotografa non ha pensato.

Aida Belloni, rappresentante del quartiere che dovrebbe ospitare la casa-famiglia, deciderà di contrastare il progetto di Marta, la quale a quel punto chiederà consiglio a Vittorio sul da farsi.

Nonostante le difficoltà createsi e l’aiuto di Conti, la piccola Guarnieri farà un ultimo, disperato tentativo per convincere la Belloni di quanto sia importante il progetto e avrà un’idea per affrontare la donna e risolvere il problema della casa-famiglia.

Che tutta questa ritrovata complicità con l'ex marito non inizi a dare fastidio a qualcuno? La risposta è sì: Matilde inizierà a essere gelosa di Marta! Nuvole all'orizzonte per i due neo-amanti a causa del fantasma della prima moglie?