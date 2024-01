Il paradiso delle signore 8: Matteo cerca di dimenticare Maria ma qualcosa li riavvicina! | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, nonostante sia perfettamente consapevole di ciò che lei e Matteo (Danilo D’Agostino) provano l’uno per l’altra, Maria (Chiara Russo) è stata chiara: non sopporterà altre ingerenze nella sua storia con Vito (Elia Tedesco) e lo sposerà.

Marcello (Pietro Masotti) allora, vista la disperazione del fratello, lo inviterà ad allontanarsi dalla bella siciliana. Portelli sembrerà aver accolto il suggerimento di Barbieri di farsi da parte con Maria e prenderà una decisione, che gli consentirebbe di non tradire il fratello.

Intanto Silvana (Elodie Treccani) accuserà un improvviso malore e, quando la Puglisi verrà a saperlo, si preoccuperà molto: siamo proprio sicuri che sia così facile per lei resistere a consolare Matteo?

Portelli, che nel frattempo aveva deciso di andare via da Milano per dimenticare definitivamente la sua bella, non partirà più per restare accanto alla madre, la quale nel frattempo avrà capito di stare davvero male e farà una richiesta a Marcello…

Intanto si scopriranno le vere condizioni di salute della signora; Matteo, però, nasconderà la verità alla madre e nel frattempo cercherà conforto in Maria.

Silvana avrà bisogno di un'operazione salvavita molto costosa e sarà Marcello a promettere al fratello di cercare i soldi per poterla realizzare. Tutto risolto dunque? Sembreranno tirare tutti un gran respiro di sollievo e Matteo parlerà alla Puglisi del gesto del consanguineo, ma il medico gli rivelerà una tragica verità: è davvero la fine per Silvana?