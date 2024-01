Il paradiso delle signore 8: Salvatore offre aiuto a Elvira | Trama 3 gennaio 2024

Anticipazioni puntata 76 Il paradiso delle signore 8 di mercoledì 3 gennaio 2024

Salvatore (Emanuel Caserio) offre il suo aiuto ad Elvira (Clara Danese) per riparare la macchina danneggiata dalla venere a causa di un piccolo incidente. La ragazza ringrazia l’amico in modo molto affettuoso poiché in questo modo il padre di Elvira non si accorgerà nemmeno del danno ricevuto. Adelaide (Vanessa Gravina) conosce la nipote di Armando (Pietro Genuardi) nel momento in cui si reca a casa di Marcello (Pietro Masotti) per fargli visita.

Matteo (Danilo D'Agostino) presenta la sua mamma alle veneri e a Maria (Chiara Russo), Concetta invece invita la donna a pranzo a casa sua. Vito (Elia Tedesco) inizia a fare delle domande riguardanti Matteo a Maria; la siciliana tuttavia è molto abile a sviare sospetti e discorsi scomodi…