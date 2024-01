Il paradiso delle signore 8, trama 15 gennaio 2024: Maria confessa a Matteo ciò che prova

Anticipazioni puntata 84 Il paradiso delle signore 8 di lunedì 15 gennaio 2024

Adelaide (Vanessa Gravina) è partita e Marcello (Pietro Masotti), seppur addolorato dalla fine della loro relazione, è deciso ad andare avanti per costruire il suo futuro. Salvatore (Emanuel Caserio) non prende bene la notizia della conoscenza che avverrà a breve tra i genitori di Tullio e quelli di Elvira (Clara Danese). La venere in questione è molto agitata per l’incontro tra i consuoceri futuri.

Maria (Chiara Russo) finalmente ascolta il suo cuore e confessa a Matteo (Danilo D'Agostino) quello che prova, lo stesso fa il giovane. Tancredi (Flavio Parenti) vuole parlare un'ultima volta con Vittorio (Alessandro Tersigni) mentre Umberto (Roberto Farnesi) medita vendetta nei confronti di Marcello, pronto a mettergli i bastoni tra le ruote…