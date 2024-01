Il paradiso delle signore 8: Umberto propone a Matteo di lavorare insieme! | Anticipazioni

Nelle attuali puntate de Il paradiso delle signore, la partenza della Contessa di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) non ha lasciato l’amaro in bocca solo a Marcello (Pietro Masotti) ma ha sconvolto gli equilibri di tutti gli abitanti di Villa Guarnieri, primo fra tutti Umberto (Roberto Farnesi). Quest’ultimo ora cercherà un modo per creare problemi a Barbieri provando a separare Matteo (Danilo D’Agostino) da suo fratello e, dopo aver ricevuto dal suo investigatore un dossier che fa al caso suo, farà una proposta al ragazzo.

Possibile che si tratti solo di una ripicca nei confronti del giovane amante della Contessa dunque o Guarnieri avrà visto nel bel contabile del Paradiso anche della stoffa per gli affari? Difficile prevederlo, quel che sappiamo è che Matteo dirà a Marcello che Umberto gli ha proposto un lavoro e così tra i due consanguinei si creerà una forte tensione, esattamente ciò che il commendatore vuole ottenere!

Armando (Pietro Genuardi) suggerirà al figlioccio di essere comprensivo nei confronti di suo fratello, che non saprà intanto se accettare o meno la proposta di lavoro di Umberto. Cosa deciderà il giovane?

Sappiamo per certo che Matteo prenderà una decisione e che si metterà dalla parte dei buoni, ma Guarnieri non vorrà rinunciare assolutamente ad avere dalla sua parte Portelli e…