La Promessa anticipazioni: Blanca Palomar è un fastidio per Jimena!

Nelle recenti puntate italiane de La Promessa, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere Blanca Palomar (Paula Jornet). Già dai prossimi giorni la fotografa diventerà una vera e propria fonte di fastidio per Jimena de los Infantes (Paula Losada). E in tutto ciò avrà ovviamente un ruolo il marchesino Manuel de los Infantes (Arturo Sancho).

La Promessa, news: Blanca e il rapporto confidenziale con Manuel

Abituata a viaggiare per il mondo, al fine di immortalare con la sua macchina fotografica i paesaggi suggestivi, Blanca si è presentata a La Promessa all’improvviso, colpendo in maniera più che positiva Manuel, il suo migliore amico fin dall’infanzia. Messa a suo agio da ogni abitante della tenuta, in primis da Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) e poi da Catalina (Carmen Asecas) e Martina (Amparo Pinero), Blanca non ha avuto remore a mostrare il suo rapporto più che confidenziale con Manuel.

Un particolare che non è piaciuto affatto a Jimena, ormai sempre più insicura circa il suo rapporto con il nostro protagonista, sempre pronto a ribadirle in ogni circostanza di non stare bene al suo fianco perché cerca di limitare la sua più grande passione, ossia l’aviazione. Tale contrasto diventerà evidente quando, in preda alla gelosia più totale, Jimena accuserà Blanca di essere innamorata di Manuel!

La Promessa, spoiler: Blanca capisce che Manuel ama Jana!

Messa sotto accusa, la Palomar non si farà cogliere impreparata e risponderà di avere ormai già capito da tempo che lei e Manuel sono anime gemelle, perché si comprendono con un solo sguardo e ognuno rispetta le passioni dell’altro. Tuttavia, Blanca sottolineerà di non avere mai avuto un interesse sentimentale, né tanto meno fisico, per Manuel e inviterà Jimena a non cercare il marcio all’interno di un rapporto che è pari a quello tra un fratello e una sorella che si stimano e si rispettano.

Insomma, Jimena uscirà dallo scontro con le ossa rotta e ancora più indispettita circa la presenza di Blanca a La Promessa. Intanto, la fotografa avrà modo di conoscere anche i nuovi dipendenti della tenuta, tra cui Jana Exposito (Ana Garces). E così, appena si troverà ad assistere per caso ad un incontro tra la ragazza e Manuel, Blanca non impiegherà tanto tempo ad unire i tasselli del puzzle per capire che è Jana e non Jimena la donna che ha fatto breccia nel cuore del suo amico!

La Promessa, trame: Blanca parte per il Perù ma dà un consiglio a Manuel

Dato il suo modo di essere schietto e sincero, Blanca dirà subito a Manuel di avere compreso che è Jana la natura dei suoi tormenti amorosi. Inizialmente, il marchesino negherà stizzito tutto quanto, ma poi parlerà apertamente a Blanca del suo rapporto con Jana e le dirà che si sono scambiati una serie di baci, a cui poi la Exposito ha preferito rinunciare per non intrufolarsi nel suo matrimonio con Jimena.

Prima di lasciare La Promessa, per partire in Perù alla scoperta del Machu Picchu, Blanca farà dunque presente a Manuel che non è troppo tardi per lottare per Jana e lo spronerà a cercare di riavvicinarsi a lei se la ama così tanto come dice. Un consiglio, quello di Blanca, che Manuel sembrerà prendere alla lettera dato che, una volta congedatosi dall’amica, chiederà proprio alla Exposito se le va di volare ancora insieme a lui. Ma quale sarà la risposta di Jana? Seguici su Instagram.