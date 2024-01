La promessa, anticipazioni dal 15 al 19 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 15 a venerdì 19 gennaio 2024

Petra viene accusata di aver avvelenato Pia, ma senza alcuna prova. Martina, vedendo Catalina in difficoltà, si occuperà di gestire l’organizzazione del palazzo.

Candela e Simona chiederanno il permesso a Don Gregorio per poter dedicare un po’ di tempo allo studio, volendo imparare a leggere e scrivere meglio. Lope farà un tentativo per essere il loro insegnante ma, per non sottrarre tempo alla cucina e dedicarle le giuste attenzioni, si rivolgerà a Mauro, il quale, successivamente, coinvolgerà anche Romulo in questo incarico.

Data l’assenza della marchesa, Petra perderà il suo ruolo di domestica personale, ricevendo mansioni da Donna Pia, che lei interpreterà come una vendetta.

Manuel si rifiuterà di accompagnare Jimena a Lujan per raggiungere Puebla de Tera, ma Jimena lo ricatterà per il suo comportamento ricordandogli della lettera scritta da lui…