La promessa, anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 29 gennaio a venerdì 2 febbraio 2024

Salvador dice a Maria che, per il momento, non vuole pensare al matrimonio in quanto è traumatizzato da ciò che ha vissuto al fronte. Maria, però, sospetta che lui stia temporeggiando solo perché non la ama più. Quando ne parla con Martina, la ragazza le suggerisce di organizzare una festa a sorpresa per Salvador.

Jimena decide di prendere in mano le redini della casa, provocando l’irritazione della servitù. Quando ordina a Jana di pulire il camino, si scontra con Manuel che non le permette di farlo.

Romulo si rende conto della difficoltà che comporta dare lezioni di matematica a Simona e Candela; scoprirà presto che a Mauro le cose non vanno meglio.

Gregorio informa Pia che il medico non ha una diagnosi per il suo malessere: benché sospetti che si tratti di avvelenamento, non ha tutti gli elementi per affermarlo. Pia non ha intenzione di sporgere denuncia, non avendo nessuna prova in mano…