La Promessa anticipazioni: Pia dà una chance al suo matrimonio con Gregorio ma…

Può un matrimonio nato per interesse sfociare in un vero e proprio sentimento? È ciò che cercherà di capire che Pia Adarre (Maria Castro) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La governante deciderà infatti di dare una chance al suo rapporto con Gregorio Castillo (Bruno Lastra), ma farà davvero bene ad agire in tal modo?

La Promessa, news: il primo bacio tra Gregorio e Pia

Negli episodi già trasmessi su Canale 5, Gregorio ha dato tutto il suo supporto a Pia, sempre più devastata dagli strani dolori causati dalla sua gravidanza. Non a caso, Castillo convincerà la Adarre a farsi visitare da un medico, il quale le farà presente che, dal suo punto di vista, qualcuno sta cercando di avvelenarla. Tuttavia, l’esperto non avrà abbastanza elementi per andare più a fondo con la sua diagnosi e questo farà desistere Pia dall’intenzione di sporgere denuncia, dato che non può effettivamente dimostrare nulla.

Fatto sta che, grazie a tale supporto, Pia si sentirà sempre più legata a Gregorio, con cui scambierà un primo e timido bacio. Un vero e proprio segno di vicinanza, che diventerà ancora più concreto quando Castillo deciderà di fare un passo indietro in favore di Romulo Baeza (Joacquin Climent), riguardo al suo ruolo di maggiordomo de La Promessa…

La Promessa, trame: Gregorio “declassato”

Eh sì: possiamo anticiparvi che Gregorio andrà a parlare con il marchese Alonso de Luján (Manuel Regueiro) e gli dirà che non vuole più ricoprire il ruolo di maggiordomo, anche se intende restare in servizio nella tenuta. Lasciando stupito il suo interlocutore, Gregorio chiederà dunque a Alonso di poter diventare il lacché personale di Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano), in modo tale da avere più tempo a disposizione per stare al fianco di Pia e prendersi cura della moglie e del bambino che ha in grembo.

A quel punto, il marchese non opporrà nessun tipo di resistenza alla richiesta di Gregorio, che comunicherà la sua decisione a Pia, a Romulo e a tutti i dipendenti de La Promessa. Una svolta, decisamente positiva, che spingerà la Adarre ad un ulteriore passo avanti nei confronti del marito.

La Promessa, spoiler: Gregorio e Pia iniziano a condividere il letto

Pia accetterà infatti di condividere la stessa camera con Gregorio, dopo aver ottenuto ovviamente il permesso da Alonso. Una novità che Castillo accetterà col sorriso, anche se spiegherà alla moglie che diventeranno intimi soltanto quando lei lo vorrà davvero.

Insomma, Gregorio si comporterà da gentiluomo, ma ci si potrà fidare davvero di lui? In realtà, vi consigliamo di fare attenzione ai successivi eventi di questa storyline perché i colpi di scena non mancheranno… Seguici su Instagram.