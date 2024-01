La storia, cast e trama della nuova fiction di Rai 1

Oggi, lunedì 8 gennaio, Rai 1 presenta La Storia, la nuova fiction evento diretta da Francesca Archibugi e tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante. Questa avvincente serie, composta da quattro imperdibili prime serate, è frutto della collaborazione tra Picomedia, Rai Fiction, Thalie e vanta la partecipazione alla scrittura di Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo.

La trama di La Storia ci trasporta nei vicoli di Roma, nel suggestivo quartiere di San Lorenzo, alle soglie della Seconda guerra mondiale. La protagonista è Ida Ramundo, una maestra elementare vedova con un figlio adolescente di nome Nino. Per sfuggire alle persecuzioni, la donna nasconde le proprie origini ebraiche, ma la sua vita prende una piega drammatica quando diventa vittima di un’aggressione da parte di un giovane soldato tedesco.

Dopo questa tragica esperienza, Ida scopre di essere incinta e dà alla luce segretamente un bambino prematuro, figlio del soldato tedesco deceduto in Africa. Quando Nino torna a casa, accoglie il fratellino, dando vita a una famiglia segnata dagli eventi della guerra. La storia si snoda attraverso gli anni, con Nino che parte per il fronte, la distruzione della loro casa durante il bombardamento di San Lorenzo nel 1943 e la loro lotta quotidiana per la sopravvivenza a Pietralata.

Nino si impegna nella Resistenza, affrontando amori, desideri e avventure. Dopo la guerra, si dedica al contrabbando per assicurare una vita migliore a sé, a sua madre e al fratello Useppe. La regista Francesca Archibugi sottolinea il tema della violenza subita dalla protagonista e l’incapacità dei personaggi di difendersi, raccontando un decennio segnato dall’orrore assoluto.

Il cast, guidato da Jasmine Trinca, include Francesco Zenga nei ruoli di Nino e Giuseppe, con Christian Liberti e Mattia Basciani nei panni di Useppe nelle diverse fasi della sua vita. Il cast si completa con Valerio Mastandrea, Elio Germano, Asia Argento e altri talentuosi attori, tutti coinvolti nella coinvolgente narrazione di La Storia.