Non ti pago con Sergio Castellitto, il 2 gennaio su Rai 1

Dopo un ritardo di due anni, stasera, martedì 2 gennaio, andrà in onda su Rai 1 Non ti pago, il terzo film della trilogia dedicata a Eduardo De Filippo, interpretato da Sergio Castellitto. Quest’ultimo si aggiunge ai precedenti “Natale in casa Cupiello” (dicembre 2020) e “Sabato, domenica e lunedì” (dicembre 2021).

La pièce teatrale, scritta da Eduardo De Filippo nel 1940 e messa in scena per la prima volta nello stesso anno, ruota attorno a Ferdinando Quagliuolo, gestore di un banco lotto ereditato dal padre, presso il quale lavora come impiegato. Il suo collega, Mario Bertolini (originariamente chiamato Procopio nelle prime versioni), è costantemente fortunato nel gioco, a differenza del suo superiore, il quale lo invidia per questo motivo. Inoltre, Mario corteggia la figlia di Quagliuolo, Stella, con l’approvazione della madre di quest’ultima, Concetta, e risiede nella residenza precedentemente appartenuta a don Ferdinando fino alla morte di suo padre.

La trama si complica quando Mario annuncia una considerevole vincita, attribuita ai numeri sognati dal padre di don Ferdinando. Quest’ultimo, rivendicando i soldi, sostiene che il padre defunto non fosse a conoscenza del suo cambio di residenza e che quindi quei numeri erano destinati a lui. Di fronte alla risoluta richiesta di Mario, don Ferdinando lo maledice, dando il via a una serie di sventurate vicissitudini che costituiscono il fulcro degli avvenimenti successivi.

Nel cast, diretto da Edoardo De Angelis, che ha co-sceneggiato la storia insieme a Massimo Gaudioso, oltre al protagonista Sergio Castellitto nel ruolo di Don Ferdinando Quagliuolo troviamo Maria Pia Calzone (Concetta Quagiuolo), Pina Turco (Stella Quagiuolo), Gianluca Di Gennaro (Mario Bertolini), Angela Fontana (Margherita), Giovanni Ludeno (Aglietiello), Maurizio Casagrande (Don Raffaele Console) e Antonio Casagrande (scomparso nel luglio 2022), che interpreta Don Saverio. Seguici su Instagram.