Tempesta d’amore, anticipazioni dal 14 al 20 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 14 a sabato 20 gennaio 2024

Nonostante la minaccia della concorrenza, Josie è sicura del successo delle sue creazioni di cioccolato e decide di offrire ai propri clienti delle praline personalizzate.

Messo alle strette da Werner e Robert, Christoph è costretto ad ammettere di soffrire di acalculia dopo l’attacco di Ariane. A quel punto, Werner gli chiede di lasciare il suo incarico al Fürstenhof.

Shirin scopre sconcertata che Gerry non solo vuole rinunciare all’equitazione, ma ha anche offerto alla madre di trasferirsi da lui e da Erik. La ragazza teme infatti che Helene finirà per intromettersi nel suo rapporto col fidanzato. Ed i suoi timori sembrano essere tutt’altro che infondati…

Christoph è furioso per la richiesta di Werner e – sebbene riesca a trovare un compromesso con l’aiuto di Paul – sfoga tutta la sua rabbia contro Yvonne!

Alla festa di inaugurazione della sua pasticceria, Josie fa la conoscenza di Leon, un giovane uomo che condivide la sua passione per il cioccolato. L’affascinante sconosciuto, però, non è chi fa credere di essere…

Nonostante le sue iniziali preoccupazioni, Helene deve riconoscere che Gerry è diventato molto indipendente e capisce dunque di dover avere più fiducia nel figlio.

Christoph minaccia di vendere le azioni della pasticceria di Josie e rifiuta di cederle a Erik. Disperata, Yvonne si rivolge a Paul per salvare l’attività della figlia…

Max scopre che ci sono dei grossi ostacoli burocratici alla sua candidatura al consiglio comunale e spera nell’aiuto dei Sonnbichler. Alfons, però, decide di dargli una lezione…

Paul riesce a convincere Christoph a non vendere la pasticceria di Josie. Quando Constanze viene a sapere degli sforzi del fidanzato per aiutare l’ex amante, inizia a temere di perdere ancora una volta il suo amato…

Carolin chiede a Gerry di cavalcare uno dei cavalli ed il ragazzo finisce per avere un incidente. Inizialmente Gerry vuole tenere nascosto l’accaduto per non preoccupare la madre Helene, ma poi la verità viene fuori…

Quando Leon prende una stanza al Fürstenhof, Yvonne lo interpreta come un segno del destino e spinge la figlia ad avvicinarsi al bello sconosciuto. Josie oppone resistenza, ma è segretamente colpita da Leon e vuole convincerlo del suo talento…

Erik vuole dimostrare a Yvonne che insieme formano una bella squadra. Lei, però, continua a non voler ammettere i suoi sentimenti e progetta di conquistare un milionario alla festa di primavera di Bichlheim. Quando però la Klee osserva un presunto momento di intimità tra Erik e Carolin, la sua gelosia esplode…

Mentre André dà a Werner l’idea di fare un grosso ordine di cioccolatini a Josie per la festa di primavera, Constanze ordisce un intrigo per allontanare la rivale da Bichlheim…

Dopo l'incidente, Gerry non riesce più a muovere la testa, preoccupando molto Shirin ed Helene. Alla fine la diagnosi è migliore del previsto, ma il ragazzo promette comunque alla madre di non andare più a cavallo. Sconvolta, Shirin ha una discussione con Helene!