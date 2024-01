Tempesta d’amore, anticipazioni dal 7 al 13 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 7 a sabato 13 gennaio 2024

Nonostante i tentativi di Robert, Lia non intende tornare a Bichlheim e così Saalfeld si prepara a raggiungere la fidanzata.

Christoph acquista le azioni del Café Liebling e viene festeggiato come eroe. Furioso, Erik si vendica facendo firmare al rivale una fattura manipolata…

Michael è sempre più perplesso per il comportamento di Carolin e prova a contattare quest’ultima. Quando la donna finalmente si fa viva, gli fa una confessione inaspettata: è sotto ricatto e teme di dover tornare in prigione!

Nel tentativo di far tornare Robert e Lia al Fürstenhof, Werner indice una conferenza stampa, che rischia di finire in tragedia…

Ignaro dei problemi di Christoph con l’acalculia, Paul trova la fattura manipolata da Erik…

Vanessa inizia a pensare alla sua crescita professionale, ma si rende conto che Max non ha le sue stesse ambizioni. Nel tentativo di spronare il fidanzato, la ragazza gli organizza un appuntamento con Robert…

Mentre Gerry e Shirin si godono la loro felicità, Henning continua a non accettare l’idea che l’ex fidanzata lo abbia lasciato per Richter. Sconvolto, il sommelier cerca conforto in Constanze…

Yvonne sfrutta l’acalculia di Christoph per rendersi indispensabile e sostituisce persino il compagno in una riunione di lavoro. Quando gli altri proprietari non la prendono sul serio, la donna sfrutta la situazione per spingere Saalfeld verso il matrimonio…

Werner viene ricoverato d’urgenza in ospedale, dove viene accudito da Robert. Già preoccupato per il genitore, quest’ultimo riceve una delusione da Lia…

Delusa dalla mancanza di ambizione di Max, Vanessa provoca quest’ultimo con un’idea apparentemente folle: buttarsi in politica!

Gerry prova a distrarre Shirin dalle tensioni con Henning organizzando una serata tra amici…

Yvonne si rende conto che Christoph non ha nessuna intenzione di sposarla e non vuole una relazione seria con lei. Dopo un appello di Erik, la donna decide di vendicarsi di Saalfeld…

Nonostante la promessa fatta a Michael, Carolin cede alle richieste dell’addetta alla sua libertà vigilata: andrà davvero fino in fondo?

Con grande stupore di Vanessa, Max prende seriamente il suo impegno politico e si mette alla ricerca di un programma elettorale…

Christoph scopre che Yvonne lo ha usato e – non solo la lascia – ma la licenzia anche in tronco. Furiosa, la donna si rivolge a Werner…

A Bichlheim arriva Helene, la madre di Gerry e Max! Quando vede Gerry insieme a Shirin, la donna non riesce a credere che quel figlio così “speciale” sia davvero maturato così tanto…

Josie si prepara all'apertura del suo café e lavora alacremente alla creazione delle sue praline di cioccolato. Poco prima dell'inaugurazione dell'atelier, però, la ragazza riceve una brutta notizia…