Tempesta d’amore: Carolin costretta a derubare Michael per evitare il carcere! | Anticipazioni italiane

Un dilemma morale (e sentimentale) senza precedenti sta per affliggere Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, la donna si ritroverà infatti di fronte ad una scelta terribile: derubare l’uomo che ama o rischiare il carcere… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin sotto ricatto

La vita di Carolin Lamprecht non è certo stata facile: condannata ingiustamente per dei crimini commessi in realtà dal suo ex marito, la donna è stata in carcere da innocente. E, anche quando è stata finalmente rilasciata, i problemi sono continuati…

Oltre alla diffidenza della gente e alla difficoltà nel trovare un impiego, la donna sta infatti subendo un crudele ricatto da parte della garante della sua libertà vigilata: Anja Fröbel (Marie-Therese Futterknecht).

Quest’ultima sta infatti da tempo costringendo la povera Carolin a consegnarle del denaro, sotto la minaccia di farle revocare la libertà vigilata, rimandandola dunque in carcere. E la situazione non farà che peggiorare…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin deve derubare Michael

Se fino ad ora le richieste della Fröbel erano unicamente di natura economica, ben presto la situazione cambierà. La donna pretenderà infatti che Carolin rubi dei medicinali in ospedale, sfruttando la sua vicinanza a Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) per prendere il passepartout di quest’ultimo!

Inutile dire che la Lamprecht sarà sconvolta di fronte alla richiesta della sua aguzzina, ma alla fine non vedrà altra scelta se non assecondarla. Dopo aver sottratto al sua amato la chiave, la donna si preparerà dunque a rubare i medicinali.

All'ultimo momento, però, un dubbio la assalirà: è davvero pronta a tradire in quel modo la fiducia dell'uomo che ama? E, inutile dirlo, la risposta sarà "no"…