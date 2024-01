Tempesta d’amore: Carolin sotto ricatto! Tornerà in prigione? | Anticipazioni italiane

Al Fürstenhof aveva finalmente ottenuto una seconda chance dopo essere stata in prigione ingiustamente. Ora, però, per Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß) l’incubo sta per ricominciare! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la donna ripiomberà infatti nel terrore di finire in carcere da innocente… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Carolin scompare

L’arrivo di Carolin Lamprecht a Bichlheim è stato un vero e proprio fulmine a ciel sereno… soprattutto per Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! A vent’anni di distanza dal loro ultimo incontro, tra i due vecchi amici sono infatti riesplosi dei sentimenti che entrambi credevano svaniti da tempo.

Se inizialmente i due hanno provato a reprimere ciò che provano per rispetto nei confronti di Rosalie (Natalie Alison), ora però la situazione è cambiata: la Engel ha lasciato il medico per iniziare una nuova vita al fianco di Raphael Kofler (Jakob Graf).

A questo punto nulla sembrerà dunque poter più impedire un lieto fine anche per Carolin e Michael. Peccato solo che – nel bel mezzo di un appuntamento romantico col suo amato – la Lamprecht sia scomparsa nel nulla! Cosa sarà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin viene ricattata

Preoccupatissimo, Michael proverà più volte a contattare la donna, ma lei inizialmente negherà. Alla fine, però, Carolin capirà di dovere una spiegazione al suo amato e confesserà dunque a quest’ultimo l’incredibile motivazione dietro al suo bizzarro comportamento: è sotto ricatto!

E non è finita qui: la persona che la sta mettendo sotto pressione altri non è che la funzionaria che le è stata assegnata come garante della libertà vigilata: una certa Anja Fröbel (Marie-Therese Futterknecht)! Insomma, dopo essere stata in prigione da innocente, ora la Lamprecht rischia di finirci nuovamente se non asseconderà le richieste criminali della sua aguzzina.

Carolin avrà la forza di ribellarsi pur sapendo cosa rischia?