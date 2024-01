Tempesta d’amore, casting news: arriva HELENE, madre di Max e Gerry (e futuro amore di…) | Anticipazioni italiane

È tempo di nuovi arrivi nelle puntate italiane di Tempesta d’amore! Tra pochissimo alle porte del Furstenhof busserà infatti un nuovo, interessante personaggio destinato a farci compagnia per molto molto tempo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Helene è la madre di Max e Gerry

Tra i personaggi più interessanti di questa stagione di tempesta d’amore vi sono senza dubbio i fratelli Richter: Max (Stefan Hartmann) e Gerry (Johannes Huth). Diversissimi tra loro per carattere e vissuto, i due consanguinei hanno inaspettatamente finito per ritrovarsi, diventando unitissimi.

Se Max è stato protagonista di una notevole crescita personale, è stato però soprattutto Gerry a sorprendere tutti, passando dall’essere un “bambino” incapace di badare a se stesso ad un giovane uomo autonomo nonostante il proprio deficit cognitivo.

Max e Gerry sono gli unici rappresentanti della famiglia Richter ad essere giunti al Fürstenhof… almeno fino ad ora! Tra pochissimo all’hotel a cinque stelle arriverà infatti Helene Richter, la madre dei due fratelli! E la sua non sarà una breve visita di cortesia…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Helene sarà l’amore di André

Legatissima ai suoi figli e soprattutto a Gerry – a cui ha dedicato tutta se stessa – Helene resterà spiazzata nello scoprire che quel ragazzo “fanciullesco” è diventato un uomo ed ha addirittura una fidanzata. Una sorpresa che le farà indubbiamente piacere, ma che la porterà a scontrarsi con una situazione a cui faticherà ad abituarsi.

Non sarà però la famiglia l’unica cosa che la donna troverà al Fürstenhof! All’hotel a cinque stelle Helene farà infatti anche la conoscenza di André (Joachim Lätsch), che è destinato a occupare un posto molto speciale nel suo cuore…

Tempesta d’amore, casting news: Sabine Werner interpreta Helene Richter

Il personaggio di Helene Richter verrà interpretato da Sabine Werner, attrice tedesca classe 1960. Già molto nota al pubblico d’oltralpe grazie alla sua partecipazione a serie di successo come “Soko Leipzig”, l’interprete sessantaquattrenne entrerà in scena a Tempesta d’amore nel corso della puntata 3862 e resterà a farci compagnia per parecchio tempo, tanto che ad oggi è ancora parte del cast fisso di Sturm der Liebe in Germania.

Chiudiamo con alcune parole pronunciate dalla stessa Sabine Werner sul suo personaggio:

Helene è una donna che mette tutta se stessa nel suo ruolo di madre e per questo le riesce difficile lasciare andare i suoi figli. Allo stesso tempo, però, vuole capire cosa può realizzare per se stessa in questa fase della sua vita: è alla ricerca di nuove sfide ed è curiosa di scoprire cosa la vita abbia ancora da offrirle.

