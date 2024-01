Tempesta d’amore: Josie crea delle praline “magiche” e fa innamorare Leon! | Anticipazioni italiane

Puntate importantissime sono in arrivo per i telespettatori italiani di Tempesta d’amore! Nei possibili giorni, infatti, il già complesso triangolo con al centro i due protagonisti Paul (Sandro Kirtzel) e Josie (Lena Conzendorf) si complicherà ulteriormente grazie all’ingresso di un nuovo personaggio… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze usa Leon per rovinare Josie

Da qualche giorno nella vita di Josie è entrato Leon Thormann (Carl Bruchhäuser), un affascinante giovane uomo che sembra essere rimasto incantato dalle praline di cioccolato create dalla giovane Klee. Ciò che quest’ultima però ignora è che il bello sconosciuto è il titolare di una ditta concorrente ed è stato chiamato a Bichlheim da Constanze (Sophia Schiller) nella speranza di far fallire la sua attività!

Non contenta, la von Thalheim penserà bene di far ritirare al Fürstenhof l’ordine di fornitura di cioccolatini precedentemente affidato a Josie, assegnandolo invece alla ditta di Leon. La Klee, però, non si lascerà abbattere…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon si innamora di Josie

Ignara del ruolo ricoperto da Leon nel complotto di cui è vittima, Josie continuerà ad avvicinarsi al ragazzo e metterà anche in atto i suoi consigli, creando delle praline davvero magiche ispirate ai sentimenti. E saranno proprio l’entusiasmo e la determinazione della Klee – insieme al suo talento col cioccolato – che faranno accadere qualcosa di inaspettato…

Già impressionato da Josie e tormentato dai propri sensi di colpa, Leon si renderà infatti conto di essersi innamorato di lei! L’uomo rinuncerà dunque a portare avanti il piano per colpirla? E, soprattutto, le rivelerà la propria identità?

Vi possiamo anticipare che Leon resterà in scena ancora per parecchi mesi e giocherà un ruolo chiave nella seconda parte di questa stagione di Tempesta d’amore… Seguici su Instagram.