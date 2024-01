Tempesta d’amore: Josie rimane stregata da Leon (ma lui vuole rovinarla!) | Anticipazioni italiane

Dopo un periodo da incubo, per Josie Klee (Lena Conzendorf) sono finalmente in arrivo delle grandi novità, sia a livello professionale che sentimentale! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane pasticciera, infatti, non solo inizierà la sua attività da imprenditrice, ma farà anche un incontro destinato a cambiare la sua vita… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Josie conosce Leon

Da settimane, ormai, Josie sta soffrendo per via di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel). Dopo un interminabile periodo di indecisione, il giovanotto ha infatti deciso di tornare da Constanze (Sophia Schiller), spezzando il cuore della giovane cuoca. Non per questo, però, la ragazza si lascerà abbattere.

Determinata a voltare pagina e ricostruirsi una vita, Josie si è dunque concentrata sulla realizzazione del suo grande sogno: aprire un locale tutto suo dove vendere le proprie creazioni di cioccolata. Un sogno che si realizzerà grazie al sostegno finanziario di Christoph (Dieter Bach).

Tra mille avversità, la Klee potrà dunque organizzare la festa di apertura della sua pasticceria. Una festa che attirerà molti curiosi… tra cui un uomo di nome Leon Thormann (Carl Bruchhäuser).

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Josie e Leon si avvicinano

Ebbene, l’affascinante sconosciuto catturerà immediatamente l’attenzione della ragazza, con cui si instaurerà un’intesa molto speciale. Leon, infatti, non solo mostrerà grande interesse per le creazioni di Josie, ma darà a quest’ultima un’idea davvero originale: creare delle praline ispirate ai sentimenti.

Insomma, il primo incontro tra la Klee e Thormann sarà indubbiamente magico… ed è destinato a ripetersi! Poco dopo, infatti, il giovane uomo prenderà una stanza al Fürstenhof, fornendo così alla Klee l’occasione di avvicinarsi a lui… per la gelosia di Paul!

Insomma, Josie sembrerà aver finalmente trovato il suo Principe Azzurro… ma sarà davvero così? Purtroppo la risposta è “no”!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon sta ingannando Josie

Ad insaputa della povera Klee, Leon la sta infatti ingannando in modo ignobile. L’uomo è infatti l’amministratore delegato di un noto produttore di cioccolato – Schoko-Götter (letteralmente “dei del cioccolato”) – ed è determinato a liberarsi della concorrenza di Josie per poter aprire una filiale a Bichlheim.

L'intrigo di Leon andrà a buon fine? Per ora possiamo anticiparvi che ben presto l'uomo di troverà in una situazione inaspettata che lo porterà a ripensare il suo piano…