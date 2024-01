Tempesta d’amore: LEON si dichiara a JOSIE! | Anticipazioni italiane

Tutto sta per cambiare (ancora una volta) nella vita di Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la giovane cuoca riceverà infatti una dichiarazione d’amore destinata a sconvolgere la sua vita (e non solo). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Leon si innamora di Josie

Dopo la dolorosa fine della sua storia d’amore con Paul (Sandro Kirtzel), Josie aveva perso totalmente fiducia nell’amore tanto da decidere di focalizzarsi sulla sua carriera. Proprio allora, però, il destino ha portato la sua strada ad incrociarsi con quella di Leon Thormann (Carl Bruchhäuser)!

In realtà, come sappiamo, il “destino” in questo caso ha un nome ed un cognome: Constanze von Thalheim (Sophia Schiller)! È stata infatti quest’ultima a chiamare Leon a Bichlheim nella speranza che la sua ditta di cioccolata distrugga professionalmente Josie, spingendo quest’ultima a lasciare la cittadina per sempre.

L’astuta avvocatessa, però, questa volta ha commesso un grave errore! Inaspettatamente, infatti, Leon si è perdutamente innamorato di Josie! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Leon si dichiara a Josie

Uniti dalla comune passione per la cioccolata e da un’innegabile complicità, Josie e Leon continueranno ad avvicinarsi, trascorrendo sempre più tempo insieme Una vicinanza che non farà ulteriormente crescere i sentimenti dell’uomo per la bella pasticciera… insieme ai suoi sensi di colpa!

Sarà così che – sopraffatto da ciò che prova – Leon finirà per dichiararsi a Josie, confessandole di essersi perdutamente innamorato di lei! E, inutile dirlo, per la Klee sarà una piacevole sorpresa! Benché ancora ferita dalla storia con Paul, la ragazza deciderà dunque di dare una chance al suo spasimante e farà con lui una romantica escursione in montagna.

Insomma, tutto sembrerà lasciar presagire l'inizio di una bella storia d'amore. Leon, però, sarà consapevole che le sue bugie potrebbero rovinare tutto: avrà il coraggio di confessare a Josie la verità?