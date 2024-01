Tempesta d’amore: Lia spezza il cuore di Robert! E ora? | Anticipazioni italiane

Una coppia che sembrava vicina al lieto fine sta per attraversare una gravissima crisi. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Robert (Lorenzo Patané) e Lia (Deborah Müller) affronteranno infatti una crisi senza precedenti che segnerà per sempre il loro rapporto… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia non vuole tornare al Fürstenhof

Se il Fürstenhof è uno dei hotel a cinque stelle più esclusivi a livello mondiale, il merito è soprattutto di Werner Saalfeld (Dirk Galuba). L’anziano albergatore ha infatti dedicato tutta la sua vita per trasformare quella che era solo un’impresa familiare in una gemma del mondo alberghiero. La sua dedizione, però, gli è costata cara…

Pur di non separarsi dal “suo” Fürstenhof, Werner ha infatti col tempo perso anche degli affetti… a partire dalla sua amatissima moglie Charlotte (Mona Seefried)! Non c’è dunque da stupirsi se nelle ultime settimane l’uomo non ha fatto che sognare il giorno in cui l’adorato figlio Robert (Lorenzo Patané) e la futura moglie di quest’ultimo – Lia (Deborah Müller) – sarebbero tornati a vivere sotto il suo tetto. Peccato solo che quel giorno potrebbe non arrivare mai!

Fuggita da Bichlheim dopo l’incubo vissuto a causa di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), Lia non sembra infatti intenzionata a tornare sui suoi passi nemmeno dopo la condanna definitiva della sua acerrima nemica…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lia delude Robert

Di fronte all’irremovibilità della compagna, Robert non ha dunque avuto altra scelta se non comunicare al genitore la sua ormai imminente partenza: ora che il processo contro la dark lady si è concluso, infatti, nulla trattiene più l’uomo dal tornare in Italia dalla sua Lia. Werner, però, non si è arreso…

Pronto a tutto pur di convincere il figlio e la futura nuora a tornare a Bichlheim, l’anziano albergatore ha ignorato delle preoccupanti avvisaglie del suo corpo per gettarsi anima e corpo nell’organizzazione di un grande evento. Se la sua speranza era quella di far riavvicinare Robert e Lia al Fürstenhof, però, le cose sono purtroppo andate diversamente…

Durante la conferenza stampa da lui indetta per annunciare l’evento, Werner ha infatti avuto un infarto, collassando di fronte agli occhi sconvolti del figlio! Sarà la fine? Ebbene, fortunatamente i medici riusciranno a salvare l’anziano albergatore, per cui si renderà però necessario un intervento e l’inserimento di un pacemaker. E non sarà questa l’unica conseguenza!

Nonostante la gravità delle condizioni di Werner, Lia rifiuterà infatti di fare ritorno al Fürstenhof anche solo per una visita all’anziano albergatore. Un comportamento che causerà una crepa nel suo rapporto con Robert, dando inizio ad una catena di eventi dai risultati sorprendenti… Seguici su Instagram.