Tempesta d’amore: Max in guerra (politica) con Werner! | Anticipazioni italiane

Da qualche giorno a questa parte la vita di Max Richter (Stephan Hartmann) è totalmente cambiata. Come sappiamo, il fitness trainer del Fürstenhof ha infatti deciso di entrare in politica. Una strada professionale che gli permetterà di conquistarsi un grande seguito, ma anche di crearsi dei nemici… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Max decide di entrare in politica

Da ormai qualche mese la vita di Max sembrava aver raggiunto una situazione di equilibrio sia nel lavoro che nella vita privata. All’improvviso, però, tutto è cambiato! Spronato da Vanessa (Jeannine Gaspár) a cercare nuove sfide, il giovane Richter ha infatti preso una decisione decisamente inaspettata: entrare in politica!

Nonostante lo scetticismo iniziale di amici e parenti, il fitness trainer sta andando diritto per la sua strada, determinato a lasciare il segno. Il suo entusiasmo, però, si scontrerà presto con l’ostilità di chi ha idee diverse…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max contro Werner

Determinato a sviluppare un programma politico che lo rappresenti, Max deciderà di focalizzarsi un tema a lui molto caro e che colpisce da vicino i giovani: rendere le cifre delle case accessibili anche a tutti!

Nella speranza di attirare l’attenzione dei cittadini sulla sua campagna elettorale, Richter realizzerà uno stand in paese, facendo propaganda per le sue idee. In questo modo, però, il ragazzo finirà per attirare l’attenzione non solo dei suoi sostenitori, ma anche di un pericoloso nemico: Werner (Dirk Galuba)!

In quanto proprietario immobiliare, Saalfeld ha infatti idee opposte a quelle di Richter e non esiterà ad opporsi apertamente al fitness trainer. Max avrà davvero il coraggio di andare contro il suo datore di lavoro?