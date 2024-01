Tempesta d’amore: Paul salva Josie dalla vendetta di Christoph! E Constanze… | Anticipazioni italiane

Da settimane ormai i rapporti tra Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) e Josie Klee (Lena Conzendorf) sembrano essersi deteriorati fino ad un punto di non ritorno. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, però, il bel protagonista dimostrerà che i suoi sentimenti per la giovane cuoca sono tutt’altro che svaniti… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph vuole rovinare Josie

Da qualche giorno ormai sta infuriando la guerra tra Christoph Saalfeld (Dieter Bach) e Yvonne Klee (Tanja Lanäus). Dopo essersi a lungo illusa che il ricco albergatore l’avesse scelta come compagna di vita, la donna ha infatti scoperto che il tycoon non ha intenzioni serie con lei… e ha deciso di vendicarsi!

Ha così avuto inizio una guerra senza esclusione di colpi che è culminata nella decisione da parte di Yvonne di smascherare il grande segreto del suo ex: soffre di acalculia. Una rivelazione che ha messo in pericolo la posizione di Christoph all’interno del Fürstenhof. E ora?

Grazie all’aiuto di Paul, alla fine Saalfeld troverà un compromesso che gli permetterà di mantenere la sua posizione nell’hotel a cinque stelle. Ciò, però, non basterà per placare la sua ira! Lo smacco ricevuto dalla Klee ha infatti risvegliato il lato peggiore dell’albergatore, portandolo a decidere di vendicarsi di Yvonne… colpendo la povera Josie!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul salva Josie

Come sappiamo, Christoph ha dunque deciso di vendere le azioni del Cafè Liebling, da lui acquistato per permettere alla giovane Klee di aprire un locale dove vendere le sue creazioni di cioccolato. Una decisione che farà scivolare la povera ragazza nella disperazione più totale…

Proprio quando tutto sembrerà ormai perduto, in soccorso di Josie arriverà però un aiuto inaspettato: Paul! Nonostante i rapporti con la sua ex non siano idilliaci, l’uomo lotterà con tutto se stesso per placare l’ira di Christoph e dissuadere quest’ultimo dal rovinare la giovane pasticciera. Ed i suoi sforzi daranno i risultati sperati!

Grazie all'intervento di Lindbergh, Saalfeld cambierà infatti idea e rinuncerà ai suoi loschi propositi. E Josie? Inutile dire che quest'ultima sarà al settimo cielo per l'inaspettata buona notizia, ma Paul non le rivelerà il ruolo da lui giocato. Chi invece sarà perfettamente al corrente di come sono andate le cose è Constanze (Sophia Schiller). E, inutile dirlo, non la prenderà bene….