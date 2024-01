Tempesta d’amore: Paul si innamora di nuovo di Constanze! E ora? | Anticipazioni italiane

Continua la confusione sentimentale di Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel)! Tornato insieme a Constanze von Thalheim (Sophia Schiller) dopo la sua rottura con Josie Klee (Lena Conzendorf), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore il bel protagonista finirà per innamorarsi (di nuovo) della bella avvocatessa… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Paul tra Josie e Constanze

Dopo la morte di Romy (Désirée von Delft) e la delusione di Michelle (Barbro Viefhaus), Paul aveva chiuso con l’amore… o almeno così credeva lui! Negli ultimi mesi, infatti, il bel direttore amministrativo del Furstenhof si è prima innamorato di Constanze e poi di Josie. Amare due donne, però, è molto pericoloso…

Rendendosi conto che sono i suoi sentimenti per la Klee quelli più forti ed autentici, Lindbergh ha deciso di lasciare la von Thalheim, nonostante la cuoca abbia nel frattempo chiuso i rapporti con lui. Constanze, però, è con il tempo riuscita a riavvicinarsi al suo ex, tornando insieme a lui. Peccato solo che il fantasma di Josie sia sempre tra loro…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul sceglie Constanze

Capendo che Paul è ancora legatissimo a Josie, Constanze metterà dunque quest’ultimo con le spalle al muro e gli darà un ultimatum: deve decidere se vuole davvero stare con lei oppure se è la Klee l’amore della sua vita! E la risposta sarà inaspettata…

Eh sì perché non solo Paul scegliere (di nuovo) Constanze, ma finirà anche per ricordarsi perché – mesi prima – aveva perso la testa per lei… finendo per (re)innamorarsi della bella avvocatessa! La von Thalheim è dunque destinata a trionfare? Inutile dire che la risposta è "no"…