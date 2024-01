Tempesta d’amore: Phillipp protagonista “dark” tra intrighi e tradimenti | Anticipazioni tedesche

Si preannuncia come una stagione davvero molto interessante quella che sta prendendo il via in Germania in queste settimane. Eh sì, perché non solo la ventesima annata di Tempesta d’amore avrà ben tre protagonisti, ma uno di loro assomiglierà più ad un antagonista che ad un principe azzurro… Ecco infatti cosa accadrà nelle puntate di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Ana, Vincent e Philipp protagonisti

Da tempo ormai vi stiamo parlando delle trame portanti della ventesima stagione di Tempesta d’amore, da poco iniziata negli episodi tedeschi. Al centro della scena ci sarà la bella Ana Alves (Soluna-Delta Kokol), una giovane donna che giungerà al Furstenhof per curare il suo amatissimo cavallo Apollo.

Cresciuta a stretto contatto con la famiglia Schwarzbach, la ragazza è da sempre innamorata di Philipp Brandes (Robin Schick), un giovanotto ambizioso e senza scrupoli pronto a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi… anche usare la povera Ana!

Con il passare del tempo, quest’ultima finirà però per avvicinarsi sempre più ad un uomo completamente diverso da Philipp: Vincent Ritter (Martin Walde), un veterinario onesto e dal cuore d’oro che perderà la testa per lei.

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Philipp rovina Vincent e tradisce Ana

Sarà questo l’inizio di un appassionante triangolo che vedrà Ana iniziare una relazione con Philipp – di cui si ostinerà a non vedere il “lato oscuro” – ma, allo stesso tempo, coltivare un’amicizia sempre più profonda con Vincent.

Inutile dire che il legame tra la fidanzata e Ritter sarà fumo negli occhi per il perfido Brandes, che non esiterà ad ordire un crudele intrigo per rovinare il rivale, facendogli perdere l’abilitazione come veterinario e screditandolo agli occhi di Ana. Allo stesso tempo, però, Philipp non si farà scrupoli a tradire quest’ultima con la bellissima Zoe (Lily Lück).

A complicare ulteriormente la situazione, ci si metterà una complessa questione di eredità. Scopriremo infatti che Philipp ha un’anziana e ricchissima prozia di nome Wilma (Birgit Koch) di cui è determinato ad accaparrarsi l’eredità… anche a costo di commettere dei crimini!

Insomma, il giovane Brandes tutto sembrerà tranne che un eroe romantico. Riuscirà l'amore di Ana a cambiarlo? Oppure è a Vincent che la ragazza è destinata a legarsi? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi…