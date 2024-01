Tempesta d’amore: Yvonne chiede a Christoph di sposarla! E lui… | Anticipazioni italiane

Da mesi ormai Yvonne Klee (Tanja Lanäus) “si sta lavorando” Christoph Saalfeld (Dieter Bach) nella speranza di garantirsi un futuro nel lusso… e ora la donna proverà a raccogliere i frutti del suo lavoro! Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda su Rete 4…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: triangolo tra Erik, Christoph e Yvonne

Madre natura l’ha dotata di un fascino indiscusso. Un dono che lei ha sempre saputo sfruttare per attirare uomini facoltosi… almeno fino ad ora! Proprio quando era finalmente riuscita a conquistare il ricchissimo Christoph Saalfeld, Yvonne ha infatti perso la testa per un uomo decisamente meno ricco e potente dell’albergatore: Erik Vogt (Sven Waasner).

Questo appassionante triangolo va avanti ormai da parecchio tempo, ma l’esito appare sempre incerto: se da una parte i suoi sentimenti per Erik non fanno che crescere di giorno in giorno, dall’altra Yvonne non sembra intenzionata a rinunciare ad una vita agiata al fianco di Christoph… E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne vuole sposare Christoph

Dopo settimane di impasse, nei prossimi giorni la bella Klee deciderà di dare una “piccola spinta” a Christoph nella speranza di far fare un salto di livello al loro rapporto. Come? Facendosi sposare!

Sarà così che la donna metterà in atto un piano mirato a ottenere il tanto agognato anello: sfruttando l’acalculia di Christoph, se renderà sempre più indispensabile per quest’ultimo e poi lo sostituirà in una riunione con gli altri comproprietari del Fürstenhof. Come prevedibile, però, nessuno la prenderà sul serio la Klee come sostituta di Christoph…

Il risultato? La donna correrà a riferire l'accaduto al compagno e gli farà notare che – se si sposassero – lei potrebbe essergli di maggiore sostegno. Saalfeld cadrà nella trappola e le chiederà di diventare sua moglie? Per ora vi anticipiamo che per questo triangolo sentimentale ci saranno degli sviluppi assolutamente incredibili…