Tempesta d’amore: Yvonne gelosa di Erik e Carolin e… | Anticipazioni italiane

Si amano alla follia, hanno già una figlia insieme ed entrambi sono single, eppure Yvonne Klee (Tanja Lanäus) continua a rifiutare di iniziare una relazione con Erik Vogt (Sven Waasner)… almeno fino ad ora! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, infatti, la donna dovrà affrontare una situazione che non aveva previsto… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Christoph, Yvonne e Erik

Cresciuta tra mille difficoltà economica, Yvonne ha capito fin da giovane che la bellezza poteva essere la sua migliore arma. È stato così che la donna ha iniziato a passare da una relazione all’altra, puntando sempre a uomini estremamente facoltosi.

Non c’è dunque da stupirsi se – quando è finalmente riuscita a conquistare Christoph Saalfeld (Dieter Bach) – la Klee ha deciso di tenere stretto a sé il ricchissimo e potente tycoon a qualunque costo… anche se ciò vuol dire rinunciare all’amore!

Nonostante i suoi sentimenti per Erik siano cresciuti col tempo e Vogt abbia fatto di tutto per conquistarla, Yvonne ha dunque fermamente respinto le avances del suo amato. La fine della sua relazione con Christoph cambierà le cose?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne gelosa di Erik e Carolin

Ebbene, come sappiamo la relazione tra la Klee e Saalfeld è naufragata quando la donna si è resa conto che l’albergatore non aveva nessuna intenzione di sposarla. Una scoperta che l’ha portata a vendicarsi, colpendo il compagno nel suo punto più debole: gli affari.

A quel punto non solo Christoph ha lasciato Yvonne, ma ha anche iniziato contro di lei una vera guerra senza esclusione di colpi. In questo contesto, Erik crederà che nulla possa ormai più ostacolare una sua relazione con la Klee… ma ha fatto i conti senza quest’ultima!

Nonostante l’ennesima delusione ricevuta, la donna dimostrerà infatti di non aver imparato la lezione e continuerà a sostenere di volere al suo fianco un uomo ricco che possa garantirle una vita agiata. Qualcosa di inaspettato, però, cambierà tutto…

Mentre sarà pronta a mettersi alla ricerca della sua nuova "vittima", Yvonne vedrà infatti il "suo" Erik insieme a Carolin (Katrin Anne Heß) in un momento di apparente intimità. Una scena che farà esplodere in lei una gelosia incontrollabile. E a quel punto tutto cambierà…