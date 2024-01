Terra Amara anticipazioni: Abdülkadir, ecco chi minaccerà di morte

Per quale motivo Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) arriverà a puntare una pistola alla tempia di Lütfiye Duman (Hulya Darcan) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara? Tutto ciò sarà collegato all’arrivo a Cukurova di Vahap (Ergün Metin), il fratello del losco socio di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Çelikkol). Scopriamo perché.

Terra Amara, news: Vahap uccide Youssef

Come abbiamo segnalato nei nostri precedenti post, Vahap arriverà nella cittadina per prendere il posto dello scagnozzo Bedir, ammazzato a sangue freddo da Abdülkadir per far credere a Hakan che fosse stato lui ad uccidere, a causa di un errore, Demir Yaman (Murat Unalmis). Nonostante il parere contrario di Hakan, Abdülkadir insisterà affinché il fratello – ricoverato per anni in una clinica psichiatrica – si trattenga a Cukurova, ma fin da subito tale scelta si rivelerà totalmente controproducente.

Appena metterà piede nella rivendita di automobili, Vahap pesterà infatti a sangue Youssef, meccanico e braccio esecutore – insieme all’ormai defunto Bedir – dell’omicidio di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Al termine di un’intensa giornata lavorativa, Youssef sarà stanco delle continue vessazioni di Vahap, ragione per la quale telefonerà a Lütfiye da una cabina telefonica e le confesserà in forma anonima che è stato proprio Abdülkadir ad ordinare l’assassinio di Ali Rahmet. Una confessione che però Youssef lascerà a metà, poiché Vahap lo ucciderà con un’iniezione al collo contenente lo stesso veleno somministrato a Fekeli.

Terra Amara, trame: Lütfiye si confida con Saniye e Betul…

Il giorno successivo, dopo aver passato la notte in ospedale a causa di un attacco di pressione alta, Lütfiye sarà dunque mossa da un solo obiettivo: dimostrare che Ali Rahmet è stato ucciso e non è morto in un incidente come tutti pensano. Dato il legame instaurato da Zuleyha (Hilal Altinbilek) col falso Mehmet, socio di Abdülkadir, la Duman sceglierà dunque di confidarsi con Saniye (Selin Yeninci), che le consiglierà a sua volta di parlare con l’avvocatessa Betul (Ilayda Çevik) della questione.

Tale mossa, come già immaginerete, si rivelerà però rischiosa, data l’alleanza segreta stretta da Betul con Abdülkadir. Non a caso, la figlia di Şermin (Sibel Tascioglu) farà sapere allo stesso Abdülkadir che Youssef ha telefonato proprio a Lütfiye. Particolare di cui, fino a quel momento, lui non era minimamente a conoscenza. Partendo da questi presupposti, partirà quindi la controffensiva di Abdülkadir per mettere a tacere la Duman…

Terra Amara, spoiler: Abdülkadir minaccia di morte Lütfiye e…

Eh sì: grazie ad un infiltrato, Abdülkadir farà pensare a Fikret (Furkan Palali) che Hakan stia utilizzando i camion della Holding Yaman per trasportare hashish nel territorio turco. Preso dal sospetto, Fikret controllerà tutte le vetture in compagnia di Çetin (Aras Senol) e troverà diversi chilogrammi di droga nascoste nelle stesse. Tale azione verrà ripresa con una telecamera da Vahap, il quale manometterà poi il video per far sembrare che sia stato proprio il giovane Fekeli a caricare i camion.

Fatto sta che, il giorno successivo, Abdülkadir farà sequestrare da Vahap e dai suoi uomini sia Betul e sia Lütfiye e mostrerà loro, all’interno di un cinema che avrà affittato, il video in grado di incriminare Fikret.

Abdülkadir non esiterà quindi a puntare una pistola alla tempia della Duman – facendo lo stesso anche alla Arcan – per simulare una sorta di inimicizia con lei – e minaccerà di farle del male e di spedire Fikret in galera qualora dovesse continuare a fare domande in giro su lui, Mehmet e l’omicidio di Ali Rahmet. Lo spavento però non farà desistere Lütfiye dall’intenzione di incastrarlo per l’omicidio di Ali Rahmet, anche se fingerà di piegarsi al ricatto.

Tuttavia, non tutto sorriderà a Abdülkadir: appena scoprirà che cosa hanno fatto, Hakan / Mehmet brucerà il nastro incriminato e, dopo aver rotto la sua alleanza con Keskin, pretenderà che il "pazzo" Vahap lasci al più presto Cukurova. Ma l'uomo andrà via davvero?