Terra Amara anticipazioni: Betul scopre che Mehmet è Hakan Gümüşoğlu!

Scoperta sorprendente in arrivo per la perfida Betul Arcan (Ilayda Cevik) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La figlia di Sermin (Sibel Tascioglu) scoprirà infatti per caso che Mehmet Kara, il nuovo fidanzato di Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek), è in realtà Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), il nemico del defunto Demir (Murat Unalmis) che tutti quanti stanno cercando…

Terra Amara, news: si stringe il cerchio attorno ad Hakan

Grazie ad un salto temporale, la storyline partirà qualche mese dopo l’attentato ai danni di Zuleyha, che verrà colpita alla testa da Vahap Keskin (Ergün Metin) durante la proposta di matrimonio di Mehmet. Inconsapevole del fatto che l’uomo è in realtà Hakan, la Altun proseguirà la sua relazione con il bell’imprenditore, annunciando tra l’altro alla stampa le sue imminenti nozze con lui.

Tuttavia, l’identità di Gümüşoğlu rischierà di saltare fuori all’improvviso. Alcuni suoi nemici, si renderanno infatti protagonisti di una retata in un suo deposito di armi, uccidendo dieci uomini e portando alla luce il fatto che è un trafficante di armi.

A quel punto, un giornalista si farà avanti e dirà di essere in possesso di una fotografia di Hakan, anticipando che la mostrerà a tutti quanti nel telegiornale di Cukurova. In ogni caso, tutto ciò si convertirà in una “fake news” poiché il sopracitato giornalista farà vedere una foto di Gümüşoğlu di spalle, non dando modo a nessuno di scoprire il suo volto.

Terra Amara, spoiler: Betul scopre che Mehmet è Hakan Gümüşoğlu, ecco come!

In quella stessa giornata, Betul entrerà però a conoscenza della verità. La ragazza si recherà infatti a villa Yaman e troverà la “nonnina” Azize (Serpil Tamur) in cerca di una fotografia che, a suo dire, raffigurerà il suo vecchio amore. La Arcan aiuterà quindi Azize a cercare lo scatto e si ritroverà tra le mani una foto di Demir in compagnia di “Mehmet”.

Stranita dalla stessa, Betul girerà dunque la fotografia e si imbatterà in una scritta, che Demir diversi anni prima aveva appunto mandato alla nonna Azize per farle vedere che si trovava in compagnia di Hakan Gümüşoğlu, suo socio e amico. Sconvolta, Betul riunirà dunque tutti i tasselli del puzzle e comprenderà che Hakan si è inserito nella vita di tutti gli abitanti di Cukurova con la falsa identità di Mehmet Kara.

Terra Amara, trame: Azize in pericolo!

Una verità celata che rappresenterà per Betul un asso da giocarsi, tant’è che inizierà a litigare con Azize, la quale cercherà di strapparle dalle mani la fotografia “incriminata”. Si verrà dunque a creare una colluttazione, dove Azize avrà la peggio: la nonnina perderà infatti l’equilibrio e sbatterà la testa sullo spigolo di un comodino, finendo per perdere i sensi.

Sotto shock poiché convinta di averla uccisa, Betul andrà in lacrime da Şermin per confessarle di aver fatto inavvertitamente del male ad Azize. Şermin andrà dunque a verificare e, fortunatamente, constaterà che Azize è soltanto svenuta. Per spaventarla e costringerla a non accusare Betul, la Yaman accompagnerà poi la nonnina in ospedale in compagnia di Fikret (Furkan Palali) e così si assicurerà il suo silenzio.

Passato il “pericolo”, Betul potrà dunque avviare la sua controffensiva a Mehmet/Hakan e, come prima cosa, rivelerà quanto ha appreso proprio a Şermin, invitandola a custodire il segreto riguardo la vera identità di Gümüşoğlu… Seguici su Instagram.