Terra Amara anticipazioni: Betul e la “trappola” per sposare Fikret!

Fino a che punto sarà capace di spingersi la spietata Betul Arcan (Ilayda Cevik) per convolare a nozze con Fikret Fekeli (Furkan Palali). Occhio alle prossime puntate italiane di Terra Amara perché la ragazza si renderà protagonista di una grossa manipolazione pur di raggiungere il proprio scopo.

Terra Amara, trame: Betul dice a Fikret di avere finalmente rintracciato Hakan

Spinta dalla madre Şermin (Sibel Tascioglu) ad agire prima che sia troppo tardi, Betul darà il via alla propria macchinazione facendo credere a Fikret di avere finalmente scovato un albergo dove si nasconde il misterioso Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol). Inconsapevole del fatto che l’uomo che tanto cerca è Mehmet Kara, il nuovo socio di Zuleyha (Hilal Altinbilek), Fikret si farà accompagnare da Betul nell’hotel, ma del nemico del defunto Demir (Murat Unalmis) non ci sarà alcuna traccia.

Fikret finirà dunque a passare tutta la notte nella stanza del presunto Gümüşoğlu in compagnia di Betul. In quelle ore i due si troveranno anche ad assistere all’arrivo della polizia nella stanza accanto, nella quale ci saranno due giovani intenti a vivere il loro amore nonostante le rimostranze della madre di lei. Un vero e proprio trambusto in cui ci sarà un fotografo, che scatterà diverse foto, immortalando anche Fikret al fianco di Betul.

Terra Amara, spoiler: la trappola di Betul ha inizio

Fatto sta che tale rissa sarà soltanto una messinscena: tutti gli autori del trambusto saranno stati pagati profumatamente da Betul, che poi tramite il gestore dell’albergo farà pensare a Fikret che l’uomo che ha preso in affitto la stanza si chiamasse Gulmusoglu e non Gümüşoğlu. Un finto scambio di persona, perché l’obiettivo della Arcan era quello di farsi immortalare nelle fotografie. Per quale motivo? Pubblicare almeno uno scatto sui giornali per far pensare a tutti gli abitanti di Cukurova di avere trascorso la notte in albergo con Fikret!

Proprio per questo, appena il suo volto verrà spiattellato sui quotidiani, Betul fingerà di essere disperata poiché il suo “onore” è stato definitivamente compromesso. Una situazione che spingerà Lütfiye ad essere chiara con Fikret e ad esigere che sposi la Arcan per ripulire la sua immagine!

Terra Amara, news: la festa di fidanzamento di Betul e Fikret

Seppur a malincuore e dopo aver confessato a Çetin (Aras Senol) di stare incominciando a provare dei sentimenti per Zuleyha, Fikret non avrà altra scelta se non quella di piegarsi all’ordine della zia, tant’è che si recherà a casa di Betul per chiedere ufficialmente la sua mano a Şermin. Quest’ultima stupirà però tutti i presenti, tra i quali ci saranno Zuleyha e Lütfiye, con una richiesta a sorpresa: accetterà il matrimonio soltanto se si farà una festa pubblica di fidanzamento alla quale invitare le persone più prestigiose di Cukurova.

E così Fikret resterà intrappolato nell’organizzazione delle nozze con Betul, che verranno formalizzate con la sopracitata festa voluta da Şermin. Ma siamo proprio certi del fatto che i sotterfugi di Betul non verranno mai a galla? E, in quel caso, come reagirebbe Fikret dopo aver scoperto di essere stato ingannato? Seguici su Instagram.