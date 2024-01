Terra amara, anticipazioni dal 21 al 27 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 21 a sabato 27 gennaio 2024

Leyla èstata dimessa dall’ospedale e la famiglia, per festeggiare, organizza una serie di eventi di beneficenza. Hakan sta parlando con Abdulkadir, quando viene informato da Bedir di quanto è accaduto alla bambina e si precipita alla villa. La sua reazione conferma i sospetti di Abdulkadir: il suo socio si è innamorato di Zuleyha e la conferma definitiva gli arriva da Betul: Zuleyha ha una perdita di venti milioni di dollari a causa di un carico di merce mai arrivato al destinatario e privo della polizza assicurativa che avrebbe garantito un risarcimento; Hakan si propone di donare quei soldi all’azienda senza pretendere niente in cambio. In città tutti parlano di Betul e Fikret come una nuova coppia.

Iskender, padre di Umit, riceve una telefonata anonima che denuncia che la figlia non è morta in un incidente. L’uomo ottiene la riesumazione del corpo e la successiva autopsia rivela come Umit sia stata uccisa da un colpo di pistola e dell’omicidio viene sospettato Demir. La telefonata anonima è opera di Abdulkadir che è in possesso della pistola con cui Zuleyha ha sparato a Umit. Hakan chiede ad Abdulkadir di consegnargli la pistola che ha ucciso Umit e su cui ci sono le impronte di Zuleyha. Abdulkadir pone però delle condizioni che Hakan rifiuta. Alla villa, Zuleyha è disposta a costituirsi per salvare l’onore di Demir ma viene fermata da Fikret e Lutfiye. Abdulkadir allora mette in atto il suo piano.

Abdulkadir ha un asso nella manica per sbarazzarsi di Zuleyha, di cui capisce che il suo socio Hakan è innamorato. Quando Betul gli confida di aver sentito Zuleyha confessare di aver ucciso Umit, Abdulkadir passa all’azione e invia al procuratore un plico anonimo contenente la pistola che ha ucciso la dottoressa. In città la voce si sparge velocemente ed è Gaffur, in preda al panico, ad avvisare Zuleyha e tutti gli altri alla villa: il Procuratore ha la pistola che ha ucciso la dottoressa Umit.

Fikret consiglia a Zuleyha di fuggire con i figli in Germania ma, seguendo il consiglio di Lutfiye, la donna decide di rilasciare la sua deposizione e viene portata via dalla gendarmeria. Betul intanto è dal procuratore capo a riferire ciò che ha sentito dire da Zuleyha.

Zuleyha viene interrogata sull’omicidio di Umit e poi scagionata in quanto sulla pistola utilizzata per uccidere la dottoressa non ci sono le sue impronte. Tutti sospettano che la soffiata sia stata fatta dal misterioso Hakan. La pistola, invece, era stata consegnata alla polizia da Abdulkadir nel tentativo di incastrare Zuleyha. Fortunatamente, Hakan alias Mehemet è riuscito a cancellare le impronte di Zuleyha dall’arma del delitto.

Betul confessa a Fikret che Hakan ha deciso di donare venti milioni di dollari all’azienda Yaman per coprire i debiti ma di non volere quote in cambio. Fikret si insospettisce e decide di vendere i propri terreni in modo da poter aiutare Zuleyha al posto di Hakan. Lutfiye cerca di fargli cambiare idea e lo convince a vendere alcuni edifici a Istanbul, ereditati da Fekeli.

Betul si infuria con Abdulkadir sul perché Zuleyha sia stata scagionata, ma questi la minaccia e le impone di proseguire i piani per distruggere la famiglia Yaman (che il suo socio Hakan-Mehemet sembra aver sospeso). Il Procuratore chiede scusa a Zuleyha e annuncia alla stampa il nuovo corso delle indagini.

Un’epidemia in un allevamento degli Yaman fa aumentare le difficoltà economiche dell’azienda Yaman. Per questo Hakan-Mehemet offre a Zuleyha venti milioni di dollari e ne riceve in cambio quote per circa metà dell’azienda Yaman. La cosa induce Betul a chiudere con Abdulkadir ma delude anche Fikret, che per aiutare Zuleyha aveva, a sua insaputa, venduto tutti i suoi beni immobili a Istanbul. Una terribile notizia incombe: è stato ritrovato il corpo di Demir.

Zuleyha ha ceduto le quote societarie a Mehmet, ma Fikret non si fida del nuovo socio. Zuleyha viene convocata dal procuratore, dal quale apprende che i gendarmi hanno trovato il cadavere di Demir. Hakan-Mehmet chiede spiegazioni a Bedir e ad Abdulkadir riguardo la morte di Demir. Abdulkadir inganna Bedir: lo convince ad assumersi la responsabilità e poi lo uccide davanti a Hakan-Mehmet. Gaffur cerca di convincere Lutfiye a scavare un pozzo accanto alla casa, ma il suo piano viene bloccato anche a causa dell’arrivo di Rasit che racconta a tutti del ritrovamento del cadavere di Demir. La notizia sconvolge i presenti. Sermin accusa la figlia Betul di non essere riuscita a migliorare la loro situazione economica e che non potrà mai più controllare l’azienda visto il passaggio delle quote. Luftiye e Fikret organizzano la veglia e il funerale.

Zuleyha, furiosa per quanto ha scoperto sul passato di suo marito, ha deciso di celebrare il funerale di Demir tra pochi intimi e senza grandi cerimonie, scatenando il malcontento del personale. Anche in azienda la tensione è alta, Zuleyha infatti non si fida più di Betul dopo il suo intervento riguardo alla cessione delle quote a Mehemet e la affronta duramente. Betul, dal canto suo, deve trovare il modo di riappacificarsi con lei o rischia di perdere il suo posto in azienda e così la sua occasione per truffarla.