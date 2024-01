Terra amara, anticipazioni dal 7 al 13 gennaio 2024

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da domenica 7 a sabato 13 gennaio 2024

Quando Hakan capisce che il fratello è morto accidentalmente, decide di intervenire e salvare la vita a Fekeli. Fingendo di perdere il controllo della sua auto, urta quella di Fekeli e lo convince a farsi riportare alla villa da lui. La mattina dopo, il postino consegna a Zuleyha un pacco. Dentro c’è l’anello di Demir e un biglietto in cui l’uomo tranquillizza la famiglia scrivendo di stare bene e che presto tornerà.

Il francobollo del pacco arrivato a Zuleyha da parte di Demir indica che è stato spedito dalla Siria, perciò Fikret parte con Cetin alla volta di Laudicea, dove chiede aiuto a Sahap, un amico di vecchia data. Alla tenuta si svolgono i preparativi per la consueta cerimonia di circoncisione dei bambini delle famiglie meno abbienti. Hakan chiede a Zuleyha di partecipare alle spese per la cerimonia. Lutfiye si rende disponibile per aiutare Saniye con la distribuzione degli abiti ai bambini, ma, quando arrivano alle baracche, le due donne vi trovano Sermin. Saniye, furiosa, confessa a Lutfiye le sue perplessità sugli intenti di Sermin. Intanto, Betul fa in modo che l’azienda Yaman utilizzi i servizi dell’officina di Abdulkadir e cerca invano di instillare dubbi a Zuleyha sul conto di Ercan che, fidato impiegato, potrebbe ostacolare il suo operato.

Sermin ha deciso di organizzare la cerimonia di circoncisione ma Saniye non è d’accordo e la investe con il furgoncino, fratturandole una gamba. L’organizzazione dell’evento torna a Lutfiye, che riceve i complimenti per l’ottimo lavoro svolto. Sermin, costretta al riposo, tormenta Betul, Fusun e Saniye. Betul chiede consiglio ad Abdulkadir perché vuole sbarazzarsi di Ercan. Adulkadir le consiglia di sedurlo e Betul passa all’azione. Nonostante le ricerche, non ci sono novità di Demir.

Fikret e Cetin sono in Siria e chiedono aiuto a Sahap, amico di Fikret. Nel corso della cerimonia di circoncisione, Gaffur e Rasit si ubriacano e Saniye li punisce. Durante il discorso agli invitati, Zuleyha ringrazia Hakan, che si è presentato a tutti come signor Mehmet, e lo invita a prendere la parola. Come nota Sermin, tra discorsi e ringraziamenti, Demir non viene neanche nominato.

Hakan, facendosi passare per Mehmet Kara, continua a farsi benvolere da tutti a Cukurova. Il rapporto tra Zuleyha e Fikret inizia a essere al centro di molti pettegolezzi, al punto che Lutfiye prega Fekeli di trovare un’altra casa e andar via da villa Yaman. Fikret e Cetin, intanto sono ancora in Siria nella speranza di trovare Demir ma, quando Sahap svela loro che la lettera non può essere partita da lì, i due si convincono definitivamente che Demir sia stato rapito.

Fekeli scopre per puro caso che Mehmet Kara non è chi dice di essere e per avere conferma dei suoi sospetti minaccia Abdulkadir intimandogli di dire la verità. Fekeli è pronto a smascherare l’impostore ma l’imprevisto è in agguato.

Non si hanno piu’ notizie di Fekeli e Lutfiye ha la sensazione che possa essergli successo qualcosa di grave. Zuleyha partecipa alla cena della neo fondata Camera degli Esportatori in cui sono presenti anche il sindaco e Hakan. Betul non viene invitata e Abdulkadir le consiglia di essere più astuta, se mira a diventare la nuova signora di Cukurova. Nel frattempo Gaffur e Rasit trovano il corpo di Fekeli all’interno della sua auto e la notizia sconvolge tutti.

In ospedale, Aykut conferma a Lutfiye che Fekeli è morto a causa di un infarto. Intanto Zuleyha si reca nell’ufficio del procuratore e scopre che Fikret, di ritorno dalla Siria, ha dimostrato che Demir non è mai stato nel paese, ma è stato arrestato per aver aggredito il procuratore. Hakan convince il procuratore a scarcerare Fikret, il quale, una volta libero, apprende la notizia della morte dello zio.

Fekeli è morto e tutta Cukurova lo piange. Sia Lutfiye che Zuleyha, però, nutrono dei dubbi sulle circostanze in cui Fekeli è deceduto. Zuelyha, inoltre, confida a Lutfiye che Fekeli non si è mai recato ad Ankara, come invece tutti sapevano. Fikret arriva a villa Yaman che si prepara per la veglia funebre di Fekeli e ha una conversazione con Zuleyha in cui appare chiaro che Demir non si è rifugiato in Siria. Quando ormai tutti gli ospiti sono andati via da villa Yaman, arriva Hakan. L’uomo porge le sue condoglianze a Zuleyha e, durante una conversazione, Zuleyha condivide con Hakan i suoi dubbi sulla morte di Fekeli.

Fikret è sempre piu' sospettoso nei confronti di Hakan e non riesce ad accettare il fatto che lui stia passando tanto tempo con Zuleyha. Lutfiye gli intima di non immischiarsi negli affari di Zuleyha, ma il nipote non le dà ascolto. Mentre Hakan e Zuleyha visitano l'aranceto dell'azienda, Fikret li raggiunge e mette alle strette Hakan. Esasperato, sembra che stia per picchiarlo, ma Zuleyha interviene e gli chiede in lacrime di non crearle altri problemi. Più tardi, Fikret cerca di scusarsi con Zuleyha ma la loro conversazione sfocia nuovamente in una discussione.