Terra Amara anticipazioni: Demir è morto, ma dove si trova ora?

La storyline di Terra Amara legata alla sparizione improvvisa di Demir Yaman (Murat Unalmis) troverà presto risoluzione. Nelle puntate italiane della telenovela turca in onda la prossima settimana, alcuni lavoratori ritroveranno il corpo senza vita dell’imprenditore, nascosto all’interno di un frigorifero. Una notizia che getterà nello sconforto tutta Cukurova, ma che costringerà il cattivissimo Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş) a macchiarsi di un nuovo omicidio…

Terra Amara, spoiler: il ritrovamento del cadavere di Demir

Come abbiamo già segnalato nell’apertura di questo post, i presupposti per la tragedia partiranno nel momento in cui alcuni lavoratori si recheranno in una vecchia fabbrica abbandonata per raderla al suolo. Ad un certo punto, l’escavatore urterà un frigorifero, dal quale uscirà il corpo senza vita di Demir (che verrà immediatamente riconosciuto da tutti i presenti).

Ovviamente, i lavoratori daranno immediato avviso al procuratore, che non potrà fare altro che identificare il cadavere di Yaman. La funerea notizia si spargerà per Cukurova nel giro di pochi attimi e farà perdere i sensi a Zuleyha, appena riceverà l’infausta novella. Tuttavia, a storcere il naso per la morte di Demir sarà anche Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), convinto fino a quell’istante che il nemico si fosse dato alla fuga pur di non affrontarlo. Un imprevisto, quello del ritrovamento del feretro, che spingerà Abdülkadir a sporcarsi ancora una volta le mani di sangue.

Terra Amara, trame: Abdülkadir uccide Bedir di fronte a Hakan

Eh sì: possiamo anticiparvi che, promettendo di dargli in cambio la gestione della sua officina, Abdülkadir convincerà il suo scagnozzo Bedir a prendersi la colpa di quanto successo a Demir, invitandolo a minacciare Hakan di rivelare al procuratore i suoi oscuri traffici. Bedir deciderà quindi di fidarsi di Abdülkadir, che per tutta risposta lo ucciderà di fronte ad Hakan, sparandogli un colpo di pistola alla nuca appena confesserà la versione della storia concordata con lui sull’epilogo di Yaman.

Insomma, ancora una volta Abdülkadir sembrerà riuscire a farla franca, dato che l’ormai defunto Bedir lo avrà esonerato da ogni responsabilità del fattacci. Una menzogna con cui Keskin porterà Hakan a pensare che Demir sia stato ucciso incautamente da Bedir, “colpevole” di essersi difeso nel momento in cui Yaman aveva cercato di sottrargli un’arma. Le cose non sono però andate esattamente così…

Terra Amara, news: ecco perché è morto Demir

Un flashback ricostruirà infatti quello che è avvenuto il giorno in cui è morto Demir. In primis, verrà chiarito che quest’ultimo è morto nel giardino di villa Yaman appena è stato preso da Bedir e un altro scagnozzo di Abdülkadir. In pratica, Demir ha tentato di prendere al compagno di Bedir la pistola, ricevendo dall’uomo, intento a difendersi, un colpo mortale alle spalle.

A quel punto, i telespettatori scopriranno che è stato proprio Abdülkadir ad ordinare ai suoi sottoposti di nascondere il cadavere di Demir in un frigorifero, asserendo che gli sarebbe stato più utile far credere a tutti quanti che l’imprenditore fosse ancora vivo.

Il ritrovamento del corpo di Demir, che nemmeno Abdülkadir voleva, metterà dunque Hakan in una posizione scomoda, dato che il procuratore si convincerà finalmente ad indagare sul conto del misterioso Gümüşoğlu, il nemico “invisibile” di Yaman tanto citato da Zuleyha e Fikret (Furkan Palali) durante le ricerche dell’imprenditore… Seguici su Instagram.