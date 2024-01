Terra Amara anticipazioni: Hakan e la proposta di nozze “insanguinata” a Zuleyha

Proposta di matrimonio “insanguinata” per Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Un momento romantico pensato da Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) rischierà infatti di trasformarsi in tragedia, a causa dell’ennesima follia del pazzo Vahap Keskin (Ergün Metin), il fratello di Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş).

Terra Amara, news: Vahap e il risentimento per Hakan

Vahap arriverà infatti a Cukurova per prendere il posto dello scagnozzo Bedir, ucciso da Abdülkadir per far ricadere proprio su di lui la colpa dell’omicidio di Demir Yaman (Murat Unalmis). Fin da subito, Hakan considererà però una minaccia la presenza di Vahap nella cittadina, tant’è che non mancherà di sottolineare a Abdülkadir che dovrà andare via al primo passo falso.

E tale errore si verificherà quando Hakan scoprirà che Abdülkadir e Vahap hanno cercato di screditare la figura di Fikret (Furkan Palali), filmandolo di nascosto con una telecamera proprio mentre prendeva da dei camion della ditta Yaman dei pacchi di hashish, in realtà messi lì proprio dai due fratelli.

A quel punto, Hakan romperà l’alleanza con Abdülkadir ed esigerà che Vahap vada via da Cukurova. Dato che Gümüşoğlu avrà le prove in grado di incastrarlo per alto tradimento alla Patria, a causa di un episodio avvenuto in guerra, Abdülkadir si piegherà al volere dell’imprenditore e ordinerà a Vahap di andare via. Tuttavia, le cose non andranno così…

Terra Amara, spoiler: proposta di matrimonio insanguinata per Zuleyha

Eh sì: vi anticipiamo che Vahap fingerà soltanto di lasciare Cukurova e si avvicinerà sempre più a Zuleyha, arrivando addirittura ad introdursi di notte, più volte, a villa Yaman. In un’occasione, lo psicopatico si sdraierà addirittura al fianco della donna (che starà dormendo), mentre in un’altra si troverà costretto a scappare in fretta e furia e finirà per accoltellare ad una gamba Gaffur (Bulent Polat), il quale se la caverà con qualche giorno di riposo.

Tuttavia, il peggio arriverà quando Vahap osserverà da lontano una romantica cena tra Hakan e Zuleyha, durante la quale l’uomo chiederà con successo alla Yaman – ancora convinta del fatto che sia Mehmet Kara – di sposarlo. A quel punto, Vahap si lascerà prendere dalla rabbia e farà partire un colpo dal suo fucile con l’intenzione di uccidere Hakan, ma il proiettile prenderà in testa la povera Zuleyha, che verrà operata d’urgenza!

Terra Amara, trame: Abdülkadir e Vahap riescono a farla franca; ecco come

Fatto sta che i sospetti di Hakan su quanto avvenuto a Zuleyha si concentreranno proprio su Abdülkadir e Vahap. In preda alla rabbia, Hakan non esiterà infatti ad appiccare un grosso incendio in una baracca di proprietà della famiglia Keskin, ma i due cattivoni della telenovela, grazie ad uno stratagemma, riusciranno a cavarsela.

In che modo? Abdülkadir costringerà un uomo fortemente indebitato con lui a prendersi la colpa dell’attentato a Zuleyha. Una mossa che gli riuscirà facile perché il povero malcapitato aveva discusso in passato con la Altun, “colpevole” di non avergli concesso una proroga ad un grosso prestito che gli aveva fatto affinché comprasse dei macchinari per la sua azienda. L’uomo confesserà dunque il crimine e finirà tra le sbarre, proprio quando Abdülkadir si renderà disponibile con Hakan per ucciderlo e vendicare quanto successo a Zuleyha, riconquistando così la sua “fiducia”.

Tuttavia, almeno per ora, Hakan non darà il consenso al nuovo omicidio poiché non pienamente convinto della colpevolezza del reo confesso. Non a caso, quando ormai saranno passati alcuni mesi dall’attentato e Zuleyha si sarà completamente ripresa, Gümüşoğlu darà ordine ad un investigatore privato di fare maggiore luce sulla faccenda…