Terra Amara anticipazioni: litigio tra Betül e Şermin, ecco perché

Fin dai primi minuti della quarta e ultima stagione di Terra Amara, in onda su Canale 5 da qualche settimana, i telespettatori hanno avuto modo di conoscere Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş), il nuovo cattivo numero uno della telenovela. Fingendo di stare dalla parte di Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol) ma interessato in realtà solo a curare i propri interessi, il “meccanico” si renderà protagonista di una serie di terribili azioni. E bisognerà fare attenzione allo strano rapporto instaurato con Betül Arcan (Ilayda Cevik)…

Terra Amara, news: Abdülkadir e Betül incastrano Herkan

Le prime avvisaglie di questa storyline si sono viste nel momento in cui Abdülkadir ha consigliato a a Betül di mettere fuori gioco il dipendente Herkan dalla Holding Yaman per evitare che Zuleyha, rientrata a lavoro nonostante la scomparsa del marito Demir Yaman (Murat Unalmis), potesse mettere becco nei loro loschi affari.

Proprio per questo, pur facendo di tutto per avvicinarsi a Fikret (Furkan Palali) e farlo innamorare di lei, Betül non ha esitato a fare la “civetta” con Herkan e, fingendo di essere stata imbrogliata durante un affare, ha convinto l’uomo a firmare una bolla falsa, che poi utilizzerà per estrometterlo dalla Holding.

Dopo ciò, Betül ha consegnato la sopracitata bolla a Zuleyha, portandola a pensare che Herkan si sia intascato i soldi di un affare mai andato in porto. Di conseguenza, lo stesso Herkan è stato licenziato senza nessuna possibilità d’appello, mentre Betul ha potuto vendere indisturbata a Abdülkadir un terreno della Holding alla grossa cifra di 300.000 lire turche. Un piano ben congegnato che andrà però a scontrarsi con la superficialità di Şermin (Sibel Tascioglu)…

Terra Amara, trame: Şermin compra una nuova auto

Eh sì: anche se Betül le dirà espressamente di non utilizzare i soldi per non innescare sospetti in Zuleyha, Şermin non saprà resistere alla tentazione e, in compagnia di Füsun Arman (Yeliz Doğramacılar), si presenterà alla rimessa d’auto di Abdülkadir per comprare una nuova automobile con la quale girare per tutta Cukurova e “farsi beffa” delle signore altolocate della cittadina che non possono permettersela.

Consapevole di avere fatto un passo azzardato, Sermin tenterà di nascondere l’acquisto fatto a Betül, che andrà prevedibilmente in escandescenze quando scoprirà tutta quanta la verità. E così lo scontro sarà inevitabile…

Terra Amara, trame: Abdülkadir causa una discussione tra Betül e Şermin

In preda alla collera, Betül rimprovererà in malo modo Şermin, sia accusandola di essere una spendacciona e sia sottolineando che il padre Sabahattin ha fatto bene a lasciarla, visto che pensa soltanto a se stessa. Dopo ciò, per evitare che Zuleyha si faccia troppe domande sulla provenienza dei soldi, Betül penserà bene di rinfacciare alla madre di avere speso i soldi che aveva ottenuto dall’ex marito Pierre con il divorzio ed esigerà che Şermin le dia le chiavi dell’automobile per poterla restituire ad Abdülkadir.

Una pantomima che sembrerà riuscire alla perfezione, dato che alla fine Betül restituirà davvero la vettura a Abdülkadir, chiarendo i punti del loro “accordo” e scusandosi in un secondo momento con Şermin, alla quale spiegherà per quale ragione abbia dovuto aggredirla di fronte a Zuleyha e ai dipendenti di villa Yaman.

Tuttavia, la messinscena della Arcan non convincerà particolarmente la scaltra Saniye (Selin Yeninci), che comincerà a porsi qualche domanda sul conto della ragazza…