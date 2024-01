Terra Amara, anticipazioni: Zuleyha disperata, ecco cosa succederà a Leyla!

Un pericolosissimo incidente desterà tanta preoccupazione in Zuleyha Altun Yaman (Hilal Alntibilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La piccola Leyla cadrà infatti dal bancone del terrazzo della tenuta Yaman e rischierà di farsi seriamente male. Cerchiamo dunque di capire come si arriverà a questa svolta nelle storyline ambientate a Cukurova…

Terra Amara, news: Fikret e i sospetti su Mehmet

Ad avere un ruolo nella drammatica situazione sarà Fikret Fekeli (Furkan Palali), sempre più sospettoso sul conto di Mehmet Kara, che come già sapete è in realtà Hakan Gümüşoğlu (Ibrahim Celikkol), il nemico giurato di Demir Yaman (Murat Unalmis). Infastidito dalla vicinanza tra la cognata e il “forestiero”, Fikret cercherà in tutti i modi di mettere in guardia Zuleyha, che però si fiderà ciecamente di “Mehmet” e non lo considererà un pericolo, tant’è che continuerà a coinvolgerlo in ogni problema che sorgerà nella Holding Yaman.

Proprio per questo, tra i due cognati non mancheranno varie discussioni e una di queste rischierà per finire in tragedia: possiamo infatti anticiparvi che Zuleyha, ignara di stare per ricevere un altro rimprovero da Fikret a causa della sua amicizia con “Mehmet”, lascerà per qualche secondo Leyla alle cure di Fadik (Polen Emre)…

Terra Amara, spoiler: Leyla cade dal terrazzo di villa Yaman

Tuttavia, dato che starà badando anche ad Adnan e ad altre faccende della casa, Fadik si distrarrà per qualche secondo. Ormai capace di gattonare, Leyla andrà dunque verso il cornicione del terrazzo e cadrà rovinosamente a terra, perdendo i sensi e rendendo necessaria una corsa disperata in ospedale.

Fortunatamente, la bambina si salverà e riporterà soltanto delle lievi ferite, ma i medici dell’ospedale di Cukurova preferiranno tenerla una notte sotto osservazione per scongiurare qualsiasi tipo di problema. Un incidente che, di fatto, risolverà le tensioni tra Fikret e Zuleyha, i quali capiranno di non doversi fare la guerra l’un l’altro ora che Demir è sparito. Comunque sia, quello che succederà farà comprendere una cosa molto importante anche al losco Abdülkadir Keskin (Erkan Bektaş)…

Terra Amara, trame: la certezza di Abdülkadir

Eh sì: nel corso di un dialogo, Abdülkadir metterà al corrente Hakan di ciò che è successo a Leyla. E proprio Hakan si preoccuperà immediatamente per la bambina e si precipiterà a trovarla, facendo comprendere al suo socio che ormai è innamorato di Zuleyha, motivo per cui la loro vendetta ai danni dei Yaman potrebbe essere definitivamente compromessa.

Un risvolto della medaglia che non piacerà affatto a Abdülkadir, visto che passerà subito al contrattacco. In che modo? Keskin si metterà in contatto telefonico con Iskender, il padre di Ümit (Hande Soral), e gli svelerà in maniera anonima che la figlia è stata assassinata. Un’informazione che spingerà Iskender a recarsi a Cukurova per chiedere al magistrato di riesumare il corpo della parente al fine di accertare se sia morta oppure no in un incidente stradale, come era stato precedentemente acclarato.

Con tale mossa, Abdülkadir spererà di far finire in carcere Zuleyha, puntando sul fatto che è stata proprio lei a sparare a Ümit. In ogni caso, fin da subito il suo piano presenterà della falle e presto vedremo quali sono…