The Swarm – Il quinto giorno: cast e trama della serie tv di Rai 2

Da stasera, mercoledì 10 gennaio, Rai 2 presenta in esclusiva “The Swarm – Il quinto giorno”, una nuova serie thriller in quattro puntate che si basa sul romanzo di Franz Schätzing. La trama si sviluppa attorno a una enigmatica forza proveniente dagli abissi marini, la quale, dopo anni di inquinamento incontrollato e inesorabile mutamento climatico, inizia a utilizzare le creature oceaniche come ospiti per intraprendere una guerra contro l’umanità.

In tutto il mondo si verificano eventi insoliti provenienti dagli oceani: balene che attaccano imbarcazioni, granchi che emergono dalle profondità invadendo le spiagge e cozze che bloccano navi porta-container. Un misterioso verme di ghiaccio destabilizza i pendii continentali, causando tsunami, mentre un patogeno letale si diffonde nelle acque potabili.

Questo è lo scenario iniziale di “Il quinto giorno”, dove le vite umane sono sempre più a rischio. Nonostante la situazione peggiori di giorno in giorno, nessuno riesce a stabilire una connessione tra gli eventi apparentemente casuali. Nessuno, tranne un gruppo di scienziati che condivide l’idea che dietro tutto ciò ci sia qualcosa di molto più grande: una forma di vita intelligente che risiede nelle profondità oceaniche, capace di manipolare l’oceano e le sue creature. Un essere che, testimone della nostra devastazione degli oceani, ha deciso di spingerci verso l’estinzione. Tuttavia, pochi credono alle loro scoperte.

Così, il gruppo si trova costretto a intraprendere una missione pericolosa, avventurandosi nell’Oceano Artico. È una missione che sanno potrebbe costare loro la vita.

“The Swarm – Il quinto giorno” è l’adattamento di un bestseller di 900 pagine e rappresenta una collaborazione internazionale tra Germania, Austria, Belgio, Italia, Svizzera, Francia e Giappone. Caratterizzata come un eco thriller per i suoi temi avvincenti, la serie diretta da Barbara Eder, Luke Watson e Philipp Stölzl vede come protagonisti gli attori Alexander Karim, Cécile de France, Leonie Benesch, Joshua Odjick, Kista Kosonen, Barbara Sukowa, Rosabell Laurenti Sellers e Oliver Masucci.

