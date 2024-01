Un posto al sole: Ferri e Marina, lotta contro il tempo! | Trama 10 e 11 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda mercoledì 10 e giovedì 11 gennaio 2024

Ferri viene a scoprire che Raffaele e Diego sono partiti e hanno mentito sulla destinazione del viaggio; padre e figlio giungono intanto in Polonia alla ricerca di Ida. Seccata dalla disinvoltura con cui Micaela vive la relazione con Samuel, Mariella vuole vendetta!

Roberto e Marina ingaggiano una lotta contro il tempo per bloccare Raffaele e Diego in Polonia; intanto questi ultimi, una volta trovata la casa di Ida, rischiano di trovarsi in una situazione pericolosa. Alberto appare alquanto inadeguato a fare il padre; nel frattempo, Giulia vuole fare a Clara una proposta che potrebbe sollevarla un po'. Piuttosto infastidita per il rimprovero di Silvia e certa che in qualche modo c'entri Mariella, Micaela trova il modo di vendicarsi!