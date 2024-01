Un posto al sole: Damiano peggiora le cose tra Viola e Antonio? | Trama 26 gennaio 2024

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 26 gennaio 2024

Damiano (Luigi Miele) prende un'iniziativa per aiutare Viola (Ilenia Lazzarin) ad andare più d'accordo con Antonio (Edoardo Scafora), ma tale tentativo potrebbe addirittura peggiorare le cose. Eugenio (Paolo Romano) appare intanto sempre più vicino a Lucia Cimmino (Francesca Colapietro). Diego (Francesco Vitiello) è sempre più nervoso per il comportamento di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) con Ida (Marta Anna Borucinska) e per questo motivo si scontrerà con Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro).